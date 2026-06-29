高橋克典、柳沢慎吾から“大量差し入れ”に感謝「コンコンコンっ！と早いノックが終わるか終わらないうちに乱入！」
俳優の高橋克典（61）が、29日までに自身のブログを更新。チェロのレッスンの様子を公開するとともに、俳優の柳沢慎吾（64）から思いがけない差し入れを受けたことを明かした。
【写真】大量の差し入れを持ってきた柳沢慎吾
高橋は「今日はチェロの練習日。」と題してブログを更新すると、「今日は青い炎の岡本梨沙子先生のレッスン日でした」と報告。講師と向かい合いながらチェロを演奏する様子や、楽譜に書き込みをしながら指導を受ける写真を公開した。
「新しい譜面に書き写しましょう」「はい、弾きましょう」とレッスンの流れを紹介し、「大変にシゴれておりましたら」と熱のこもった指導を受けていたことをユーモアを交えてつづった。
すると、「コンコンコンっ！と早いノックが終わるか終わらないうちに慎吾さんが乱入！」と、柳沢がレッスン中にサプライズで訪れたことを報告。大量のハンバーガーやアンバターサンド、飲み物を差し入れてくれたといい、満面の笑みを浮かべる柳沢の写真も公開した。
高橋は「ありがとうございます」「癒された〜。さすが先輩」と感謝をつづるとともに、「『リボーン』めっちゃ面白かったす」と柳沢が出演していた俳優の高橋一生が主演を務めたテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』についても絶賛。
最後は、「お疲れ様でした！ 最後の最後にやりましたね。我慢できなかったんすね」と、柳沢の突然の訪問を振り返りながらブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ナイス差し入れ」「たくさんの差し入れすごい」「柳沢慎吾さん、リボーンがとても良かったです！」「優しい」「お忙しい中 練習お疲れ様でした」「いい夢見ろよ」「太陽の様な人」「本気の特訓」「柳沢慎吾先輩からの差入れ嬉しいですね！」「良き音楽仲間ですね」などの声が寄せられている。
【写真】大量の差し入れを持ってきた柳沢慎吾
高橋は「今日はチェロの練習日。」と題してブログを更新すると、「今日は青い炎の岡本梨沙子先生のレッスン日でした」と報告。講師と向かい合いながらチェロを演奏する様子や、楽譜に書き込みをしながら指導を受ける写真を公開した。
すると、「コンコンコンっ！と早いノックが終わるか終わらないうちに慎吾さんが乱入！」と、柳沢がレッスン中にサプライズで訪れたことを報告。大量のハンバーガーやアンバターサンド、飲み物を差し入れてくれたといい、満面の笑みを浮かべる柳沢の写真も公開した。
高橋は「ありがとうございます」「癒された〜。さすが先輩」と感謝をつづるとともに、「『リボーン』めっちゃ面白かったす」と柳沢が出演していた俳優の高橋一生が主演を務めたテレビ朝日系ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』についても絶賛。
最後は、「お疲れ様でした！ 最後の最後にやりましたね。我慢できなかったんすね」と、柳沢の突然の訪問を振り返りながらブログを締めくくった。
この投稿にファンから「ナイス差し入れ」「たくさんの差し入れすごい」「柳沢慎吾さん、リボーンがとても良かったです！」「優しい」「お忙しい中 練習お疲れ様でした」「いい夢見ろよ」「太陽の様な人」「本気の特訓」「柳沢慎吾先輩からの差入れ嬉しいですね！」「良き音楽仲間ですね」などの声が寄せられている。