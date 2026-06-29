300円で存在感抜群！ 2026年6月発売「サンリオキャラクターズ ファッションリング オーロラコレクション」全10種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、タカラトミーアーツの「サンリオキャラクターズ ファッションリング オーロラコレクション」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ ファッションリング オーロラコレクション」（税込300円）。全10種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ ファッションリング オーロラコレクション
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全10種
「ハローキティ（オーロラクリアver.）」
「マイメロディ（オーロラクリアver.）」
「クロミ（オーロラクリアver.）」
「シナモロール（オーロラクリアver.）」
「ポムポムプリン（オーロラクリアver.）」
「ハローキティ（クリアver.）」
「マイメロディ（クリアver.）」
「クロミ（クリアver.）」
「シナモロール（クリアver.）」
「ポムポムプリン（クリアver.）」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ ファッションリング オーロラコレクション」が見逃せない！
タカラトミーアーツから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ ファッションリング オーロラコレクション」（税込300円）。全10種のラインアップとなっています。
つやつやうるうるなクリア素材の質感が魅力的！本アイテムは、大人気のサンリオキャラクターズたちがフェイス型のファッションリングになって登場。つやつやうるうるしたクリア素材の質感が非常にかわいらしく、身につけるだけで手元を華やかに彩ってくれます。サイズは約3.5cmとなっており、カプセルトイとは思えない存在感抜群の仕上がりです。日常使いはもちろん、コレクションとして飾っておきたくなるような魅力が詰まっています。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ ファッションリング オーロラコレクション
▼メーカー
タカラトミーアーツ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全10種
「ハローキティ（オーロラクリアver.）」
「マイメロディ（オーロラクリアver.）」
「クロミ（オーロラクリアver.）」
「シナモロール（オーロラクリアver.）」
「ポムポムプリン（オーロラクリアver.）」
「ハローキティ（クリアver.）」
「マイメロディ（クリアver.）」
「クロミ（クリアver.）」
「シナモロール（クリアver.）」
「ポムポムプリン（クリアver.）」※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)