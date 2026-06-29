「今回もブラジルを破り、敗退させることになる」元プレミア得点王が日本の勝利を予想！「波乱が起こる。もっとも私は番狂わせと見なさない」【W杯】
心強いバックアップだ。
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦する。
最多５度のW杯優勝を誇るサッカー王国との対戦を前に、プレミアリーグ得点王の経歴を持つ元イングランド代表のクリス・サットン氏が、英公共放送『BBC』でプレビューを実施。世界的な下馬評ではブラジルに分があるなか、日本が２−１で勝利すると予想した。
「私は『Radio 5 Live』でこの試合のコメンタリーを担当するが、波乱が起こる予感がする――もっとも、私や解説パートナーのアリ・ブルース＝ボールにとっては、それが番狂わせとは見なされないだろうが。彼は日本を今大会のダークホースに挙げており、この試合で彼の予想に同調しなければ、彼に対して不公平になるだろう。
日本は昨年10月に東京で行なわれた親善試合で初めてブラジルに勝利した。今回もブラジルを破り、トーナメントから脱落させることになると思う。結果がどうであれ、非常に興味深い試合になるだろう。ブラジルが勝ち進み、このワールドカップを制する可能性もある。もしそうなれば、それはカルロ・アンチェロッティ監督のおかげだ。彼は卓越した戦術家だが、私は中盤のエリアに不安を感じている。また、日本の素早い攻撃に対応できるだけのスタミナが彼らにはないと思う」
現在53歳のサットン氏は、かねてより日本を強く推しており、前回のカタールW杯で日本のドイツ２−１撃破を的中させた。そして今大会は、オランダ戦は２−１、チュニジア戦は２−０、スウェーデン戦は２−１といずれも森保ジャパンの勝利を予想していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で、ブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦する。
最多５度のW杯優勝を誇るサッカー王国との対戦を前に、プレミアリーグ得点王の経歴を持つ元イングランド代表のクリス・サットン氏が、英公共放送『BBC』でプレビューを実施。世界的な下馬評ではブラジルに分があるなか、日本が２−１で勝利すると予想した。
「私は『Radio 5 Live』でこの試合のコメンタリーを担当するが、波乱が起こる予感がする――もっとも、私や解説パートナーのアリ・ブルース＝ボールにとっては、それが番狂わせとは見なされないだろうが。彼は日本を今大会のダークホースに挙げており、この試合で彼の予想に同調しなければ、彼に対して不公平になるだろう。
現在53歳のサットン氏は、かねてより日本を強く推しており、前回のカタールW杯で日本のドイツ２−１撃破を的中させた。そして今大会は、オランダ戦は２−１、チュニジア戦は２−０、スウェーデン戦は２−１といずれも森保ジャパンの勝利を予想していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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