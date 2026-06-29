TBSは29日、今年1月に放送し話題を集めたバラエティー番組「令和に足りないテレビ」の第2弾を放送すると発表した。7月4日午後3時30分、前回同様にお笑いコンビ「霜降り明星」せいやがMCを務める。

同番組は、令和の日本社会に足りない“アレコレ”について、トークやVTRを交えながら徹底的に追求する超社会派バラエティー。ゲストには劇団ひとり、令和ロマンの松井ケムリ、松田好花、YOUが出演する。

今回は「駄菓子から消えつつある『当たり』のワクワク感」や「SNS全盛時代に失われたラブレターのドキドキ」など、身近なテーマを特集。400軒以上の駄菓子店を訪れた駄菓子研究家が当たり付き駄菓子が減った理由を解説するほか、現役女子中学生が意中の相手の下駄箱へ人生初のラブレターを入れる様子に密着する。

このほか、冷めたフライドポテトをおいしく復活させる方法や、急な便意を抑える方法、顔見知りとばったり会った際の会話術なども、専門家や芸人による検証を交えて紹介する。

MCのせいやは「第2弾はさらにパワーアップしていました！テーマがいい意味で定まってなくて、“しっちゃかめっちゃか”で、なんやこの番組？みたいな（笑）。でも軸に令和には珍しいというか、『足りない』というテーマがあるので、今回も懐かしくもあり新鮮なテーマで面白かったです」とコメント。「“冷めたフライドポテトの復活方法”なんて面白い切り口でしたね。これ真似できないんで見てください。そして、青春胸キュン企画、“令和の学生がラブレターを書いたらどうなるのか？”なんて、令和になかなかない映像でいいなと思いましたね。さらに、ミニコーナー・スタジオ大喜利もあり楽しかったです。面白い！なんやこの番組という感じで、『令和に足りない』バラエティ番組を目指しております。2年目の若きテレビディレクターが作っていますのでぜひご覧ください」と呼びかけた。