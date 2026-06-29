フリーアナウンサーの中川安奈（32）が29日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。プライベート旅行先の米ヒューストンで、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する日本代表のバスを“激写”リポートした。

「誰にも求められてないけどスポーツキャスターの血が騒いで勝手にリポート 笑」とつづり、日本代表のアウエーユニホームを着た自身や日本代表のバスを写したショットをアップした。

26日にSNSで、「次はブラジル戦ですが…実はこの試合、どうしてもW杯の生の雰囲気を感じたくてプライベートで行こうと前々からチケットを買っていたんです」、28日には「Houston Texasus 意外に思われることが多いけど、社会人になってからは初のプライベート海外」（原文ママ）などとヒューストンに着いたことを明かしていた。

中川アナは慶応大を卒業後、NHKに入局。プエルトリコ育ちの明るいキャラクターと、抜群のスタイルでも注目され「NHKの峰不二子」とも呼ばれた。昨年3月末にNHKを退局、SNSでホリプロ所属となったことを発表した。