日本相撲協会は２９日、大相撲名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）の新番付を発表した。

先場所はともに休場だった両横綱は、変わらず東に豊昇龍、西を大の里が張った。

春場所を優勝し、夏場所は若隆景との優勝決定戦に敗れた大関霧島は、ハイレベルの優勝という条件がついたが、綱とりに挑む。全勝か１４勝、流れ次第では１３勝でも昇進の声が高まる可能性がある。

一方、先場所を途中休場して負け越した大関琴桜は昨年３月場所以来、自身２度目のかど番で臨む。かど番だった先場所を休場した安青錦は関脇に番付を落としたが、１０勝すれば規定で大関に復帰する。

霧島が横綱昇進を果たし、琴桜が負け越し、安青錦が１０勝を逃した場合、秋場所は超異例の大関ゼロとなる。１９８１年９月場所は３横綱（北の湖、千代の富士、２代目若乃花）大関ゼロだったが、東西正位の北の湖と千代の富士が横綱大関と番付表に記された。２代目若乃花は張出横綱だった。なお、この場所後に琴風が大関に昇進したため、大関ゼロは１場所で解消されている。

また、２０２４年９月場所（阿炎、大の里、霧島、貴景勝）以来の４関脇となった。

〈大相撲名古屋場所 幕内番付 東 西〉

【横綱】豊昇龍、大の里

【大関】霧島、琴桜

【関脇】熱海富士、琴勝峰

【関脇】若隆景、安青錦

【小結】義ノ富士、王鵬

【前頭１】藤ノ川、隆の勝

【前頭２】豪ノ山、美ノ海

【前頭３】平戸海、伯乃富士

【前頭４】大栄翔、一山本

【前頭５】宇良、欧勝馬

【前頭６】正代、藤青雲

【前頭７】琴栄峰、高安

【前頭８】若元春、狼雅

【前頭９】藤凌駕、翔猿

【前頭１０】朝乃山、千代翔馬

【前頭１１】若ノ勝、御嶽海

【前頭１２】朝白龍、阿炎

【前頭１３】錦富士、尊富士

【前頭１４】金峰山、獅司

【前頭１５】阿武剋、一意

【前頭１６】大青山、朝紅龍