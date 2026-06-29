「広島３−１２阪神」（２８日、マツダスタジアム）

広島が今季ワーストの１２失点で大敗した。同点の七回１死一、二塁で降板した先発・岡本駿が４敗目。後を受けた高太一が勝ち越し２点適時三塁打を許した。二回に佐々木泰が一時同点の３号ソロ、四回は石原貴規の適時打で一時逆転していた。試合後、新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−最後に大量失点となってしまった。

「途中まで、相手も素晴らしい投手だった中、良い試合だったんだけどね。最後こういう結果になって申し訳ないです」

−岡本は粘りながら。

「あそこ（七回１死一、二塁）は中野がそれまでに合っていたし、結構いっぱいいっぱいだったので、迷わず代えました」

−六回を投げ終えた時点での交代という考えは？

「それはない」

−２番手・高はリーグ戦再開後、失点が目立っている。

「彼も初めての経験。疲れが出てきている時期だと思うので、頑張ってもらいたいと思います」

−打撃陣は高橋遥人のツーシームを振らずに、低めの球にもバットが止まっていた。

「そこは打撃コーチが伝えてくれている。今のナンバーワンの先発投手だと思うので、そういう中から２点先制されたけど、追いついて、一時追い越したことは、すごく評価できる部分だと思います」