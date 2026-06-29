ジェイソン・モモア、ロボとアクアマンが出会ったら飲み友になる？「東京の居酒屋で飲みそう」

DCユニバース新作映画『スーパーガール』でロボ役を演じるジェイソン・モモアが、自身がかつて演じたアクアマンとロボの“夢の対面”について語った。

モモアといえば、ザック・スナイダー版DCユニバースでアーサー・カリー／アクアマン役を演じてきたことで知られる。新たなDCユニバースでは、宇宙の無法者ロボ役として再登場。荒々しく豪快なキャラクターという意味では、アクアマンともどこか通じるものがあるかもしれない。

実際、モモアが演じる2人はいずれも酒場が似合う男たちだ。映画『アクアマン』では、アーサー・カリーが酒場で飲んで楽しむ場面があった。そして『スーパーガール』でも、ロボが酒場でショットを飲む場面がある。もしこの2人が同じカウンターに並んだら、いったいどんな飲み比べになるのか。

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THE RIVERのインタビューで、もしロボがモモア演じるアクアマンに会ったら、2人は良い飲み友達になるのか、それともケンカになってしまうのかと尋ねると、モモアは笑顔でこう答えた。

「最高のパーティーになるだろうね。しこたま飲みそう。2人で日本に行って、東京の居酒屋で飲みそう。めちゃくちゃ楽しみそう。」

どうやらモモアの中では、ロボとアクアマンは拳を交えるよりも、まずは酒を酌み交わすタイプらしい。しかも舞台は東京の居酒屋。想像するだけで、店の酒がすべて空になってしまいそうである。

『アクアマン』シリーズで豪快なヒーロー像を築いたモモアが、新たなDCユニバースで演じるロボは、いったいどれほど破天荒な姿を見せるのか。

映画『スーパーガール』は公開中。では、スーパーガール／カーラ・ゾ＝エル役のミリー・オールコック、ロボ役のジェイソン・モモア、脚本家のアナ・ノゲイラへ行ったインタビュー動画を公開中だ。