◆第１２回支部長杯北海道ガス大会 第１日（２８日・野幌硬式球場ほか）

１回戦５試合が行われ、札幌豊平ボーイズは１３―２の４回コールドでようていボーイズを下し、準々決勝進出を決めた。３番・増山貴大三塁手（３年）が先制打を含む２安打２打点の活躍。日本ハム奈良間大己内野手（２６）を参考に打撃フォームを変更し、早速成果を見せた。札幌ボーイズ、旭川大雪ボーイズなども８強入りを決めた。

増山貴が第１打席で快音を響かせた。１回１死二塁と得点のチャンスで直球を振り抜いた。「感触は良かったけど、もうひと伸び足りなくて。まだ力不足だなと」。打球は左翼フェンスを直撃。あと少しで柵越えの本塁打という当たりだった。公式戦初アーチとはならなかったが、先制の適時二塁打に笑顔をみせた。

この日から打撃フォームを変えて試合に臨んだ。身長１６８センチの増山貴は、１７２センチと体格が近い日本ハム奈良間の打撃を参考に構え方を変えた。これまではバットのヘッドを寝かせる構えだったが、バットを立たせる構え方に変更。試合前夜にはテレビで西武・日本ハム戦を観戦しながら、イメージを膨らませた。「ヘッドを立てて打つという意識をしたら、ボールに（力が）乗って飛んでいったと思う」と早速結果を残した。

冬場にウエイトトレーニングのほか、１日５食を摂取。体重は約１０キロ増の５９キロと体も大きくなり、パワーアップを実感しながら試合を戦う。３番打者として２安打２打点の活躍を見せ、チームは準々決勝進出を決めた。「絶対全員で優勝する。勝ちにいきたい」と力を込めた。

〇…札幌豊平ボーイズＢは５回コールドで北広島ＦビレッジボーイズＢに勝利した。５―５の同点で迎えた３回無死二、三塁で７番・真鍋颯佑右翼手（２年）が中前適時打を放ち、勝ち越しに成功。後続も続き、この回大量８得点を挙げ試合を決めた。決勝打に真鍋は「感触はけっこう良かった。次の試合もリズムよく、みんなで野球をして勝っていきたいです」と意気込んだ。

〇…札幌手稲ボーイズＢは上級生の旭川道北ボーイズ相手に勝利した。１点を勝ち越した直後の２回無死満塁で２番・能登優羽（ゆう）主将（２年）が右前に２点適時打を放つなど、この回４得点。４回にも３点を挙げるなど点差を広げた。２年生中心のチームで３安打と打線を引っ張った能登主将は「相手が３年生というところで、しっかり自分たちの野球を貫き通せたことがよかった」と振り返った。