◆米女子プロゴルフツアー メジャー第３戦 全米女子プロ選手権 最終日（２８日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）

１２位で出た前週優勝の山下美夢有（花王）が４バーディー、３ボギーの７１で回り、通算５アンダーで日本勢トップの１２位で大会を終えた。

１９位からスタートした畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は７１で４アンダーの１５位。

古江彩佳（富士通）は７４で回り、７３の岩井明愛（ホンダ）と２アンダーの１９位。

７２の桑木志帆（大和ハウス工業）は１アンダーの２４位。

７４の西郷真央（島津製作所）はイーブンパーで３２位。７５の勝みなみ（明治安田）は２オーバーで４２位。

７３の馬場咲希は４オーバーで５２位。渋野日向子（ともにサントリー）は７４で８オーバーの６４位だった。

韓国のユ・ヘランが７０と伸ばして１３アンダーで逃げ切り、初のメジャー制覇。ツアー通算４勝。

今大会の賞金総額は女子ゴルフ史上最高の１３００万ドル（約２１億円）で、優勝賞金は１９５万ドル（約３億１６００万円）。