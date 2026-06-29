◇ナ・リーグ ドジャース4−2パドレス（2026年6月28日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。先制打を放つなど、4打数1安打1四球1打点でチームの連勝に貢献した。

初回の第1打席は相手先発・キングに3球三振。外角に沈むチェンジアップにバットが空を切った。それでも3回1死二塁の好機で迎えた第2打席で外角シンカーを捉え、左前に先制打を放った。

1−1で迎えた5回1死一塁の第3打席は四球で好機を拡大し、この回の3得点を演出した。

6回2死二塁の第4打席は相手2番手・松井裕樹との“日本人対決”となったが、スプリットに空振り三振。ここまで11打数4安打と得意にしている左腕相手に快音を響かせることはできなかった。9回の第5打席は相手4番手・ペラルタに遊ゴロに打ち取られた。

チームは1−1の5回1死満塁からフリーマンの押し出し四球で勝ち越すと、次打者・ベッツも中前に2点打。先発したシーハンも5回1失点と粘り、6回以降は小刻みな継投でリードを死守し、勝利。接戦をものにして同じナ・リーグ西地区のライバル・パドレス相手にカード勝ち越しに成功。ゲーム差を10に広げ、首位独走となった。