石川遼は米下部＆今季自己ベスト「64」で33位 杉浦悠太60位/米男子下部
＜メモリアル・ヘルス選手権 最終日◇28日◇パンサー・クリークCC（イリノイ州）◇7258ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの全競技が終了した。トータル26アンダーまで伸ばしたドルー・ネスビット（カナダ）が逃げ切り、ツアー初優勝。賞金18万ドル（約2900万円）を獲得した。
【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”
トータル25アンダー・2位にコール・シャーウッド、トータル23アンダー・3位タイにマシュー・リーデル、トミー・モリソン（いずれも米国）が続いた。石川遼は8バーディ・1ボギーの「64」でプレー。米下部ベスト＆今季自己ベストをマークし、トータル16アンダー・33位タイに浮上してフィニッシュ。杉浦悠太は4バーディ・4ボギーの「71」と伸ばせず。トータル10アンダー・60位タイで終えた。大会終了後のポイントランキングは、石川が30位で変わらず。杉浦が71位、大西魁斗が154位に後退した。トップ20までに来季の米ツアー出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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