見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第66話が29日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、りん（見上愛）はツヤ（東野絢香）が辞めてから、以前にも増して仕事に打ち込む。直美（上坂樹里）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）を見かけ、りんの近況を伝えると、シマケンはある物を直美に託す。そんなある日、見習い生のヒデ（池田朱那）が突然、辞めたいと言い出す。

Xには「憲法といっても大日本国憲法だな」「トシャールさん？」「庭師の山本さん」「ツヤさん不在の穴を埋めるのは大変」「この新しい患者さんが、ヒデに何か起こしそうな予感」「あらいい感じですこと」「食べられるようになったのね おやおや小川？ 友人が察したか？」「フユさんもツヤさんのことは残念に思ってる」「りんが働きすぎてる」「たぶん倒れる」「おにぎりでかっ！」「団子屋の妖精シマケン」「手紙出したのかな」「ヒデが辞めたいって」「そりゃそうなるよ」「私辞めます！確かに…りんちゃんの仕事ぶりを当たり前とされたら限界きちゃうよね」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。