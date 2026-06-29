◆米大リーグ パドレス２―４ドジャース（２８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ナ・リーグ西地区首位を独走するドジャースが同２位のパドレスに連勝し、２カード連続の勝ち越し。今季最多の貯金２４とし、宿敵とのゲーム差を「１０」に広げた。

今季のパドレス戦は４勝２敗としたドジャース。７月２日（同３日）からは今度は本拠地で４連戦が組まれている。また、ロバーツ監督は監督通算１０００勝まで残り２勝とした。

「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は４打数１安打１四球１得点。先制タイムリーも５試合ノーアーチとなり、メジャー通算３００号まで「３」のまま足踏みとなったが、献身的な働きで勝利に貢献した。

パドレス先発はエース右腕キングだった。大谷は試合前の時点で通算１６打数７安打の打率４割３分８厘、３本塁打。今季もこの日まで２打数１安打１四球と相性のいい相手だった。初回先頭の第１打席は空振り三振に倒れたが、３回１死二塁の第２打席では先制の左前適時打。外角のボール球を巧みに打ち返すと、５回１死一塁の第３打席では四球を選んでチャンスメイク。フリーマンの押し出し四球、ベッツの２点適時打を演出していた。

６回２死二塁の第４打席では松井裕樹投手（３０）との「日本人対決」が実現。この日までメジャー通算１１打数４安打の打率３割６分４厘、１本塁打の左腕相手に空振り三振を喫した。４球連続の変化球勝負で、最後は内角のスプリットに対応できなかった。

今季最長タイの１３連戦は最初の３試合が終了。２９日（同３０日）からは戦いの舞台をサクラメントに移して敵地・アスレチックス３連戦。そして本拠地に帰って同地区のパドレス、ロッキーズと７連戦が続く。大谷は今月２０日に真美子夫人が第２子を出産したことを発表。２４日（同２５日）には男の子だったことを明かした上で「すぐ遠征に来ないといけなかったり、心配の方が多いのかなと思います」と話していた。家族との再会を前に、通算３００本塁打へのカウントダウンを再び進めたいところだ。