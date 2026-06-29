歌手の松山千春（７０）が２８日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。日本時間３０日午前２時に行われる北中米Ｗ杯の日本対ブラジルの一戦を展望した。

まず１次リーグではチュニジアだけでなく「グループ突破するのにオランダと分けてもいいけど、スウェーデンにも勝ってもらいたかった。チュニジアには勝つだろうという感覚があったわけじゃない」とコメント。

その後、過去優勝５回のブラジルと対戦することに熱い口調で持論を述べた。「名前からいったらブラジルのほうが断然（有利）なんだろうけども、今回のブラジルを見てもあんまり威力というか圧力を感じなかったんだよな」と率直な感想。さらに「以前のブラジルのほうが個人技、その個人技から団体のな、プレーにつながっていくんだけど。今回のブラジルはちょっと弱いっていうイメージが俺にはあるんだ」と続け、「うまくいったら日本もチャンスがあるんじゃないか」と予想した。

カナリア軍団ともいい勝負ができると延々と力説。日本は個々の能力が上がったというのが根拠で、その上で「すごく面白い試合になると思います。ひょっとしたら日本が勝つかもしれません。またＰＫで勝つ可能性もあると思います」と“結果も”予想。

そして番組の最後には「この番組は埼玉のＦＭ ＮＡＣＫ５とＳＴＶラジオは生で放送してますんで、私も日本が勝つんじゃないかとかな、いろいろ言ってて。各局さんはこれ当然な、もう試合が終わってなあ、この番組聴くんで『あいつ何てこと言ってたんだ』みたいな結果にならないようにしてもらいたいなと思います」とユニークな言い回しで勝利を願っていた。