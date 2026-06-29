ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２９日に放送され、この日放送される同局系音楽バラエティー番組「テレビ×ミセス」（月曜・後８時５５分）の収録現場の裏側を紹介した。

今回の「テレビ×ミセス」には「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」から総合司会を務める安住紳一郎アナウンサー、江藤愛アナがゲスト出演。Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥのメンバーらとさまざまなゲームにチャレンジした。

収録終了後にはＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥとトーク。大森元貴は「アナウンサーさんが来られるのは初めてだったので、ちょっと緊張していたんですけれども、ここまでさせてしまって大丈夫なのかというぐらい本当にいろんなことをしていただいたので、ありがたいに尽きますよね。本当にうれしかった」と感謝。

これに安住アナは「ちょっとね、いろいろびっくりしたこともあったね」と江藤アナに話しかけた。白煙を顔に噴射され、おののく江藤アナの表情の映像がながされ、「江藤さんが途中追いはぎにあったみたいになってた」と笑った。江藤アナは「安住さんは凍っていましたもんね。おじいちゃんになっちゃうかと」と“反撃”していた。