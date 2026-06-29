4人組バンド「スターダスト☆レビュー」の楽曲「路傍の歌」が日中韓合作映画「ゴースト・オブ・ウエノ」（監督ワン・チイ、8月8日公開）の主題歌に起用された。

同作は門脇麦、竹中直人が出演し、上野公園を舞台に孤独死した“ゴージョー”と呼ばれる男の人生の旅路をたどるヒューマン・ミステリー。この日発表された主題歌は、2018年に発売されたスタレビのアルバム「還暦少年」の収録曲だ。

主題歌起用について、「温もりと哀愁を湛えたバラード。タイトルの“路傍”は、上野の片隅で名もなく生きた“ゴージョー”の人生と重なり、本作が描く“社会の中で見過ごされてきた人々”への眼差しを象徴」「“見知らぬ誰かに 助けられて 誰かのために 生きる愛を知る”という歌詞は一人の身元不明者の人生を辿ることで、人と人とのつながりや思いやりの連鎖を描く本作のテーマとも深く共鳴」するとした。

作曲も手掛けたリーダーでボーカル＆ギターの根本要は「こんなすてきな映画の一部になれたことに感謝しています」とコメントした。

同映画について「不思議な感覚を呼び起こす映画です。もしかしたら“死”という感情において、日本人にはあまりない感覚かもしれません」「ウエノに彷徨う幽霊は、誰の人生にもある他愛のないことを、こんなに温かい気持ちで見せてくれました」と評した。また、「手前味噌になりますが、エンディングで流れる僕らの「路傍の歌」はその温かい不思議な感覚を柔らかく心に染み込ませてくれる気がしました」と楽曲についても添えた。