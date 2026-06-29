タレントでレースクイーンとしても活動する安西茉莉（34）が29日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ紅白の夏コスチューム姿を披露した。

「夏コス、かわいい？ 夏コスチュームお披露目撮影会でした！雨の中来てくれたみんなほんとうにありがとう」と、夏コスチューム撮影会の来場者に感謝。

スーパーGTに参戦中の「R’Qs MOTOR SPORTS」22号車のレースアンバサダーの紅白ミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「グローブやヘアピンなどアイテム多めでちょっとロック、けど衣装にはレースも多めで甘辛MIXなかんじ〜」とつづった。

そして、サーキットでもたくさんの方に撮ってもらえますように！みんなのお気に入りポイントはどこかな？コメントで教えてね〜」と呼びかけ、ハッシュタグで「RQsRacingGirls」「RQsMotorSports」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「夏コス、ナイスです」「カッコいいまりきゅん！」「ハイレグじゃないまりきゅんもかわいいよ」「可愛格好いい！！後ろ姿も映えますね」「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」などの声が寄せられている。

安西は「令和のハイレグ天使」と自称し、インスタにコスプレ姿などを投稿。スーパーGTでチーム「アールキューズ AMG GT3」のレースクイーンを務めている。公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB86・W58・H86。血液型O。趣味は旅行、コスプレ。特技は早口言葉、体の柔軟性。