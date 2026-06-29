◇米女子ゴルフツアー 全米女子プロ最終日（2026年6月28日 米ミネソタ州 ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）

12位から出た山下美夢有（24＝花王）は4バーディー、3ボギーの71で回り、通算5アンダーの12位でホールアウトした。

U―NEXTのインタビューに応じた山下は「自分の持ち味のゴルフができなかった」と悔しげに話した。

最終日は悪天候でスタートが3時間半遅れ、強風の中での過酷なラウンドになった。

1番で5メートルを沈めてバーディーで滑り出した。しかし、3番のボギーで後退。5番で6メートルをねじ込んで流れを引き戻したが、7番で第2打を池に打ち込みスコアを落とした。前半は一進一退の展開だった。

12番で6メートルをねじ込んで浮上したものの13番で3メートルのバーディーパットがカップに蹴られ、15番では1・5メートルのチャンスを逃し、なかなか波に乗り切れなかった。

16番では第2打がグリーン右の茂みに入りボギー。17番で3メートルを決めて挽回したが、先週のメイヤー・クラシックに続く2週連続優勝を逃し、25年AIG全英女子オープン以来のメジャー2勝目はお預けとなった。

「4日間の中では今日が一番パットが決まってくれたと思うけど、池に入れてしまったり激しいゴルフで、もう少し伸ばしたかった。ショットは結構良かったけど、4日間通してグリーン上で悩むことが多かった」。ショットに手応えが残った一方でパットに課題を感じた4日間だった。

次戦はメジャー第4戦エビアン選手権（7月9日開幕、フランス）。「エビアンも難しいコースなので、しっかり攻略して上位に食い込めるように頑張りたい」と決意を込めた。