Aぇ! group正門良規＆小島健＆佐野晶哉、『クイズ！ドレミファドン』参戦決定「末澤くんの思いも背負ってその分頑張ろう！」
フジテレビでは29日午後7時から『新ドラマ人気番組対抗 クイズ！ドレミファドン 50周年！夏の祭典SP』を放送する。このほど、参戦する総勢13チームのうち、『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』チームに正門良規、小島健、佐野晶哉が参加することが決定した。
【写真】MCは橋本環奈！豪華なメンバーが集合
世代を問わず家族みんなで楽しめる番組として、今年50周年という大きな節目を迎える、長年にわたり国民に愛され続ける音楽バラエティー。記念すべき今回の50周年・夏の祭典SPでは、フジテレビ系で放送されている人気番組から豪華出演者が一堂に会し、さまざまな音楽クイズに挑戦する、見どころ満載の3時間スペシャルを放送する。
“Mr.ドレミファドン”こと中山秀征と、前回（2026年1月5日放送）に続き、特別MCを務める橋本環奈。さらに、新ドラマからは、今回、新たに映美くららを加えた月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』のほか、月10ドラマ『GTO』、火9ドラマ『さよならノワール』、水10ドラマ『Tokyo middle 30』、木10ドラマ『ラストノート』、土ドラ『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』の各ドラマチームが参戦。
そして、『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』、『ナゾトレMAXXX』、『新しいカギ』、『SUNDAYブレイク』、『めざましテレビ』、『ぽかぽか』、『バレーボール アジア選手権2026』といった人気番組チームが登場し、熱いクイズバトルを繰り広げる。MC席では、井上清華（フジテレビアナウンサー）がアシスタントとして進行を務める。
今回の50周年・夏の祭典SPでは、1990年代から現在までの時代を彩った“サビの印象が強い名曲”のランキングをもとにクイズを出題する。おなじみ「イントロドン！」に加え、サビ部分がクイズとなる「サビトロドン！」、そして実際に歌って答える「このあと歌ってドン！」と、誰にでもチャンスがあるクイズでスタジオは大波乱（!?）。ここでしか見られないメンバーたちの“本気の姿”に注目だ。
『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』チームは、早押しスピードで負けてしまうと悔しい表情を見せながらも、終始ニコニコと楽しみながらクイズに参戦。『GTO』チームでは、工藤阿須加が「大好きでほぼ毎日聞いている」という曲が流れるも、解答することはできるのか。『さよならノワール』チームでは、北香那が早押しに一喜一憂。正解すれば、肩を寄せ合って大はしゃぎとほほえましいシーンも。『Tokyo middle 30』チームは、MCの橋本に「早押しを押さなさそう」と心配される仲里依紗だが、3人で協力して早押しに力を注ぐ。のんは、自身が出演していた“あるドラマ”の曲を歌いきれるのか。
『ラストノート』チームでは、内田有紀が持ち歌や出演作のイントロクイズに挑む中、MC中山のひいきフォローにスタジオではブーイングがぼっ発。そんな中、平成を託された寺西拓人（timelesz）は、活躍することができるのか。そして、芸人に紛れてヤジを飛ばす『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』チームの竹中直人。その横では、中村海人（Travis Japan）が大好きな先輩の曲をガチ歌唱。
『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』チームは、特訓を重ねて満を持しての参戦。同事務所のメンバーが多くいる中、「先輩の曲は当てないと！」と意気込みを見せるも、果たして特訓の成果はいかに（!?）。クイズ番組を背負った『ナゾトレMAXXX』チームは、あのが早押しボタンを押し、阿部亮平（Snow Man）、柳原可奈子が答えるという連携プレーを見せる。しかし、『さよならノワール』チームの小池栄子が答えたかった“ある曲”の解答権を奪ってしまい、まさかの懺悔（ざんげ）（!?）
『バレーボール アジア選手権2026』チームは、リズムに乗りながらも、曲名がなかなか出てこないもどかしいシーンがちらほら。さらに、生放送を終えた『ぽかぽか』チームから、恐れられていた岩井勇気（ハライチ）の参戦に、戦いはさらなる波乱の展開を迎えることになる。
■MCコメント
▼中山秀征
50周年の夏の祭典、今回も盛り上がりましたね！初登場の方もいれば、おなじみの方もいたりと、豪華な皆様の熱い戦いは見どころがたくさんあります！本当に最後の最後まで、いい勝負が続いていたので、私自身も見ていて面白かったです。そして、毎回思うのですが、『ドレミファドン』は、さまざまな年代の曲がテーマとなり流れるので、どの世代の方も楽しんでいただける番組です。一家に一台のテレビでご家族の皆さんと、それぞれの思い出を振り返り、共有しながら楽しんでいただければと思います。ぜひお楽しみください
■Aぇ! groupコメント
▼正門良規
『Q＆Aぇ!』での練習の成果もあって、やりきりました。手応えしかないですね（笑）“『ドレミファドン』ってこういうことか！”とやっと分かりました。次につなげられたと思います。大混戦の壮絶な争いの中、戦い抜いた僕たちに大きな拍手をお願いします！ぜひ皆さんでご覧ください！
▼小島健（Aぇ! group）
みんなで“末澤くんの思いも背負ってその分頑張ろう！”と話して挑みました。今回、佐野が頑張ってくれていましたね。前回は、僕たちほとんど最下位だったので、そこから『Q＆Aぇ!』で特訓し、今回の『ドレミファドン』に挑めたと思います！ぜひ1人ひとりの活躍を見届けてほしいです！そして僕たちの頑張りをジャッジしてください（笑）
▼佐野晶哉
前回は楽しむ余裕がなかったので…今回はちゃんと楽しめました！今回出られなかった（末澤）誠也くんと『Q＆Aぇ!』の番組を背負って頑張りました。『Q＆Aぇ!』を見てくださっている方は、特訓の成果を見てほしいですし、『ドレミファドン』を見てくださった方は、『Q＆Aぇ!』を見たくなるような爪痕を残せたと思います。放送をぜひ楽しみにしていてください！
【写真】MCは橋本環奈！豪華なメンバーが集合
世代を問わず家族みんなで楽しめる番組として、今年50周年という大きな節目を迎える、長年にわたり国民に愛され続ける音楽バラエティー。記念すべき今回の50周年・夏の祭典SPでは、フジテレビ系で放送されている人気番組から豪華出演者が一堂に会し、さまざまな音楽クイズに挑戦する、見どころ満載の3時間スペシャルを放送する。
そして、『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』、『ナゾトレMAXXX』、『新しいカギ』、『SUNDAYブレイク』、『めざましテレビ』、『ぽかぽか』、『バレーボール アジア選手権2026』といった人気番組チームが登場し、熱いクイズバトルを繰り広げる。MC席では、井上清華（フジテレビアナウンサー）がアシスタントとして進行を務める。
今回の50周年・夏の祭典SPでは、1990年代から現在までの時代を彩った“サビの印象が強い名曲”のランキングをもとにクイズを出題する。おなじみ「イントロドン！」に加え、サビ部分がクイズとなる「サビトロドン！」、そして実際に歌って答える「このあと歌ってドン！」と、誰にでもチャンスがあるクイズでスタジオは大波乱（!?）。ここでしか見られないメンバーたちの“本気の姿”に注目だ。
『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』チームは、早押しスピードで負けてしまうと悔しい表情を見せながらも、終始ニコニコと楽しみながらクイズに参戦。『GTO』チームでは、工藤阿須加が「大好きでほぼ毎日聞いている」という曲が流れるも、解答することはできるのか。『さよならノワール』チームでは、北香那が早押しに一喜一憂。正解すれば、肩を寄せ合って大はしゃぎとほほえましいシーンも。『Tokyo middle 30』チームは、MCの橋本に「早押しを押さなさそう」と心配される仲里依紗だが、3人で協力して早押しに力を注ぐ。のんは、自身が出演していた“あるドラマ”の曲を歌いきれるのか。
『ラストノート』チームでは、内田有紀が持ち歌や出演作のイントロクイズに挑む中、MC中山のひいきフォローにスタジオではブーイングがぼっ発。そんな中、平成を託された寺西拓人（timelesz）は、活躍することができるのか。そして、芸人に紛れてヤジを飛ばす『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』チームの竹中直人。その横では、中村海人（Travis Japan）が大好きな先輩の曲をガチ歌唱。
『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』チームは、特訓を重ねて満を持しての参戦。同事務所のメンバーが多くいる中、「先輩の曲は当てないと！」と意気込みを見せるも、果たして特訓の成果はいかに（!?）。クイズ番組を背負った『ナゾトレMAXXX』チームは、あのが早押しボタンを押し、阿部亮平（Snow Man）、柳原可奈子が答えるという連携プレーを見せる。しかし、『さよならノワール』チームの小池栄子が答えたかった“ある曲”の解答権を奪ってしまい、まさかの懺悔（ざんげ）（!?）
『バレーボール アジア選手権2026』チームは、リズムに乗りながらも、曲名がなかなか出てこないもどかしいシーンがちらほら。さらに、生放送を終えた『ぽかぽか』チームから、恐れられていた岩井勇気（ハライチ）の参戦に、戦いはさらなる波乱の展開を迎えることになる。
■MCコメント
▼中山秀征
50周年の夏の祭典、今回も盛り上がりましたね！初登場の方もいれば、おなじみの方もいたりと、豪華な皆様の熱い戦いは見どころがたくさんあります！本当に最後の最後まで、いい勝負が続いていたので、私自身も見ていて面白かったです。そして、毎回思うのですが、『ドレミファドン』は、さまざまな年代の曲がテーマとなり流れるので、どの世代の方も楽しんでいただける番組です。一家に一台のテレビでご家族の皆さんと、それぞれの思い出を振り返り、共有しながら楽しんでいただければと思います。ぜひお楽しみください
■Aぇ! groupコメント
▼正門良規
『Q＆Aぇ!』での練習の成果もあって、やりきりました。手応えしかないですね（笑）“『ドレミファドン』ってこういうことか！”とやっと分かりました。次につなげられたと思います。大混戦の壮絶な争いの中、戦い抜いた僕たちに大きな拍手をお願いします！ぜひ皆さんでご覧ください！
▼小島健（Aぇ! group）
みんなで“末澤くんの思いも背負ってその分頑張ろう！”と話して挑みました。今回、佐野が頑張ってくれていましたね。前回は、僕たちほとんど最下位だったので、そこから『Q＆Aぇ!』で特訓し、今回の『ドレミファドン』に挑めたと思います！ぜひ1人ひとりの活躍を見届けてほしいです！そして僕たちの頑張りをジャッジしてください（笑）
▼佐野晶哉
前回は楽しむ余裕がなかったので…今回はちゃんと楽しめました！今回出られなかった（末澤）誠也くんと『Q＆Aぇ!』の番組を背負って頑張りました。『Q＆Aぇ!』を見てくださっている方は、特訓の成果を見てほしいですし、『ドレミファドン』を見てくださった方は、『Q＆Aぇ!』を見たくなるような爪痕を残せたと思います。放送をぜひ楽しみにしていてください！