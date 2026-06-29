米大リーグは開幕してから約３か月が経過し、シーズン試合数の約半数を消化した。今季はここまで１４人の日本人選手がメジャーの舞台に立った。ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースは大谷翔平投手（３１）ら日本人トリオの活躍も目覚ましく、ロッキーズ・菅野も日本人トップタイの８勝を挙げ、今季メジャーデビューしたブルージェイズ・岡本、Ｗソックス・村上らルーキーズも存在感を示している。「日本人メジャー中間報告」と題してここまでの日本人メジャーの奮闘ぶりを総ざらいする。

ベテランらしい、円熟味を増した投球で白星を積み重ねているのが、メジャー２年目を迎えた菅野智之だ。ここまで日本人トップタイの８勝を挙げ、昨季の１０勝に早くも迫っている。

剛腕ぞろいのメジャーにおいて、抜群の制球力と豊富な経験に裏付けられた投球術で打者を翻弄（ほんろう）している。スライダー、スプリットなど多彩な変化球を駆使して打者を仕留めている。

今季加入したロ軍は、２２年から４年連続地区最下位と再建の真っただ中にある。２３年から３年連続で１００敗以上を喫し、昨季は球団史上ワーストの１１９敗を記録し、今季も最下位と低迷している。本拠のクアーズ・フィールドも高地のデンバーにあり、気圧の関係で打球が飛びやすいとされる「打者天国」だ。その中での８勝は数字以上の価値があるだろう。メジャーでは、打線による援護点など投手の不可抗力要素が関わる勝利数が、投手の実力を測る要素としての価値が年々下がっているとされるが、菅野自身は「無関係でもない数字だと僕は思う」とこだわりを持ち、チームに貢献を続けている。

今季は５１０万ドル（約７億９０００万円＝契約時のレート）の１年契約で加入。このまま快投を続ければ、各球団からトレードのターゲットに浮上するだろう。今季は８月３日（同４日）にトレード期限が設定されており、今季限りでロ軍との契約が切れる菅野は、ポストシーズン進出を狙うチームに移籍してより重要なポジションを任される可能性は十分ある。