◇サッカーW杯北中米大会

日本代表は28日（日本時間29日）、29日正午（同30日午前2時）キックオフのFIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦ブラジル戦に向けて、米テキサス州ヒューストンで前日練習を行った。MF伊東純也（33＝ゲンク）も軽快に動いて最終調整。王国との一戦を心待ちにした。

「本気のブラジルとやれるっていうのは楽しみ。コンディションはいいので自分の良さを出したい」。全体練習ではボール回しやスピード系のアジリティーメニューで軽やかに動き、万全の仕上がりを披露した。

昨年10月の親善試合ブラジル戦では1―2の後半9分に投入され、2アシストで王国初撃破に貢献。「いいイメージは特にない」と言うが、今回も流れを引き寄せる活躍が期待される。

4年に一度の祭典でサッカー王国と激突する楽しみがある一方、「負けたら終わりなので少し緊張している」と言う。ただ、その緊張さえも心地良さそうに楽しんでいる。「本当にビッグマッチ。ラジルに勝ったら多分相当、日本が盛り上がると思うので、その手助けができればいいかな。楽しみの方が大きいので試合に入っちゃえば関係ない。それまで緊張を楽しめれば」。日本が決勝トーナメントでW杯優勝経験国と対戦するのは史上初。サッカー選手なら誰もが憧れる一戦を存分に楽しみ、再び自らの活躍で王国を撃破する。