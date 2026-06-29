デカさがビンビンに伝わる絶妙トップス…！肩出しコーデで際立つ存在感、ホン・ヨンギの抜群スタイル

インフルエンサーのホン・ヨンギの近況が話題だ。

ホン・ヨンギは6月25日、インスタグラムを更新した。

【写真】デカさビンビン…ホン・ヨンギの肉体

公開された写真には、屋外のカフェやホテルでくつろぐホン・ヨンギの姿が収められている。

ホン・ヨンギはボーダー柄のオフショルダートップスにショートパンツ、ロングブーツを合わせたコーディネートを披露。椅子に腰掛けてポーズを取ったり、鏡越しの自撮りを撮ったりしている。

特に、肩のラインを大胆に見せる着こなしがメリハリのあるスタイルを際立たせており、その抜群のプロポーションが視線を引きつけた。

この写真を見たファンからは、「本当にきれい」「スタイルがすごい」「デカいね！」「オーラが圧倒的」「ますます若くなっている」といった反応が寄せられている。

（写真＝ホン・ヨンギInstagram）

1992年生まれのホン・ヨンギは、2009年に美男美女紹介番組『オルチャン時代』への出演で一躍有名に。その後はショッピングモールを運営する実業家へと転身し、年下の夫との“授かり婚”を経て結婚。現在は二児の母でもある。近年はYouTubeやインスタグラムなどでファッションや美容コンテンツを発信するインフルエンサーとしても活動している。