元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が28日午後、Xを更新。タンクトップなどの服をめぐり、私見をつづった。

NHK時代、スポーツ番組などを担当した中川はDAZNのライブ配信番組「みんなのFIFAワールドカップ−DAZN PARTY LIVE−」でキャスターを務めている。また日本時間30日の午前2時に、米ヒューストンで激突する。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の決勝トーナメント進出を決めた日本ーブラジル戦のチケットを入手していたことも明かしている。

28日にはヒューストンの街角で撮影した写真をアップ。キャップをかぶり。美しいボディーラインや妖艶なバストがくっきり際立つ、キャミソール風のグレーのタンクトップ姿で両手をあげ、ポーズを決めているショットなどをアップした。「到着早々にびっくりな偶然があったり(またお話します) しっかり滞在するのは大学生ぶりのアメリカ うれしいな！」とつづった。

そして続くポストでは「...タンクトップとかキャミソールって夏とかふつうに普段着としても着るよね？そういうお洋服が好きなのも自分の個性の一つだと思ってるから、飽きるまで着るつもり」と宣言。「生きづらいご時世だけど、自分らしさは大切にしたい」ときっぱり述べた。