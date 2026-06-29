W杯決勝トーナメントがスタート!! デイビス復帰のカナダ、後半AT劇的弾で南アフリカ破って16強入り
[6.28 W杯決勝T1回戦 南アフリカ 0-1 カナダ]
北中米ワールドカップは28日から決勝トーナメントに突入し、初日は南アフリカ代表対カナダ代表の1試合が行われた。0-0で試合が進むも後半アディショナルタイムに得点が生まれ、カナダが1-0で勝利した。
A組2位通過の南アフリカとB組2位通過の開催国・カナダの対戦。ともに初めての決勝トーナメントを迎えた。カナダは前半17分、MFステファン・エウスタキオが蹴った右CKをFWジョナサン・デイビッドがフリーで合わせるも枠の右。同22分にはDFデレク・コーネリアスがクロスをフリーで合わせるもGKロンウェン・ウィリアムズの正面に飛んだ。
スコアレスで試合が進むと前半45分、カナダはDFリッチー・ラリアがペナルティエリア内でDFクリソ・ムダウと接触して転倒。カナダはPKをアピールするもノーファウルの判定となり、0-0で前半が終了した。
なおもカナダは後半20分に決定機。速攻で抜け出したFWタニ・オルワセイがシュートを放つと、GKに当たったボールがゴール前に跳ね上がる。そこへデイビッドが走り込んで先制かと思われたが、DFムベケゼリ・ムボカジの好カバーでクリアに成功し、南アフリカがピンチを潜り抜けた。
先制点がほしいカナダは後半30分にDFアルフォンソ・デイビスを投入した。デイビスは5月に筋肉系の怪我を負ってから公式戦の出場がなかったなか、決勝トーナメントで待望の復帰。サポーターからは大歓声が巻き起こり、カナダがさらに勢いづいた。
だが、カナダは後半33分にデイビッドが角度のないところから放ったシュートがGKに止められるなどし、1点が遠いまま時間が経過。南アフリカもカウンターでチャンスを作りつつ、シュートを打つには至らず、スコアレスで後半アディショナルタイムに突入した。
それでも押し込むカナダが土壇場で試合を動かした。後半45+1分、右からのクロスはクリアされるもペナルティエリア手前でMFステファン・エウスタキオが回収。胸トラップから右足で振り抜いたボールがゴール左に吸い込まれて値千金の先制点になった。そしてそのままタイムアップを迎え、カナダが16強入りを果たした。
北中米ワールドカップは28日から決勝トーナメントに突入し、初日は南アフリカ代表対カナダ代表の1試合が行われた。0-0で試合が進むも後半アディショナルタイムに得点が生まれ、カナダが1-0で勝利した。
A組2位通過の南アフリカとB組2位通過の開催国・カナダの対戦。ともに初めての決勝トーナメントを迎えた。カナダは前半17分、MFステファン・エウスタキオが蹴った右CKをFWジョナサン・デイビッドがフリーで合わせるも枠の右。同22分にはDFデレク・コーネリアスがクロスをフリーで合わせるもGKロンウェン・ウィリアムズの正面に飛んだ。
なおもカナダは後半20分に決定機。速攻で抜け出したFWタニ・オルワセイがシュートを放つと、GKに当たったボールがゴール前に跳ね上がる。そこへデイビッドが走り込んで先制かと思われたが、DFムベケゼリ・ムボカジの好カバーでクリアに成功し、南アフリカがピンチを潜り抜けた。
先制点がほしいカナダは後半30分にDFアルフォンソ・デイビスを投入した。デイビスは5月に筋肉系の怪我を負ってから公式戦の出場がなかったなか、決勝トーナメントで待望の復帰。サポーターからは大歓声が巻き起こり、カナダがさらに勢いづいた。
だが、カナダは後半33分にデイビッドが角度のないところから放ったシュートがGKに止められるなどし、1点が遠いまま時間が経過。南アフリカもカウンターでチャンスを作りつつ、シュートを打つには至らず、スコアレスで後半アディショナルタイムに突入した。
それでも押し込むカナダが土壇場で試合を動かした。後半45+1分、右からのクロスはクリアされるもペナルティエリア手前でMFステファン・エウスタキオが回収。胸トラップから右足で振り抜いたボールがゴール左に吸い込まれて値千金の先制点になった。そしてそのままタイムアップを迎え、カナダが16強入りを果たした。