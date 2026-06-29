歌手の松山千春（７０）が２８日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。２０日に老衰のため９１歳で亡くなった歌手の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏）さんの思い出を語った。

松山の友人が美輪さんに占ってもらったことがあるとし、「（友人が）松山千春、この名前の人の運勢はどうですか」と聞いたという。すると「この人は特別、何やっても成功される名前ですよ」と伝え聞いた。「なんていうんだろう、そういうのって、いいふうに言われるとさ、信じてしまうしさ。よしよしみたいな感じになるしな。悪いほうにいわれたらさ、『いやそんなことない』みたいな。『私はそんなことには絶対ならない』ふうに思ったりするんだけどな」と話した。

続けて美輪さんという人物について「本当に特異な人でした。やっぱり、彼のような方は出てこないんじゃないか。だって全然異質だもんな。そりゃシャンソン歌手で俳優っていうけど、そういう次元じゃなかったもんな」と存在の大きさを証言。松山のスタッフも「美輪さんは神様だ」と尊敬していたという。

こう語ったあとに美輪さんの楽曲「ラストダンスは私と」を流した。