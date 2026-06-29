フリーアナウンサー、女優として活躍する長久梨那（38）が29日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。サウナ後のバスローブ姿を公開した。

千葉県富津市のサウナ＆グランピング施設で、サウナ後に白いバスローブ姿でリクライニング・チェアーでリラックスしているショットをアップ。

インスタでは「ととのい中」とつづり、ハッシュタグで「サウナ」「サ活」「サウナ女子」「satoyamaterrace」「sauna」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「梨那さんサウナととのい中でかわいいです」「笑顔がメチャメチャ可愛いすぎる」「良いですね めちゃくちゃ可愛い」「これは良き」などの声が寄せられている。

長久は、大妻女子大学時代にミスコンテストでグランプリを獲得。フリーアナウンサーとしてNHK Eテレ「テレビスポーツ教室」のMCなど多方面で活躍中で、昨年にはラウンドガール・デビュー。クラシックバレエの講師を務め、全米ヨガインストラクターや乗馬ライセンスなどの資格も持っている。

プライベートでは誕生日の2022年3月29日に結婚を発表、昨年3月29日に離婚したことを報告している。