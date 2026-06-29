オマーン沖のホルムズ海峡（写真：ロイター＝共同通信社）

「イラン戦争」は全面戦争への拡大こそひとまず回避されているものの、米国とイランの攻撃・外交応酬はなお収まっていない。凍結資産の扱いや核査察、そしてホルムズ海峡の将来的な管理を巡り、両国の「第2ラウンド」はすでに始まっている。

舞台は、世界屈指の原油・天然ガス産出地帯であるペルシャ湾と、外洋のオマーン湾、さらにインド洋を結ぶエネルギー海上輸送の大動脈、ホルムズ海峡である。その主導権を巡る争いだ。

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イランが狙うホルムズ海峡「有料化」と国連海洋法の壁

沿岸国であるイランは、開戦直後から海峡の全面封鎖を断続的に行い、原油やLNG（液化天然ガス）の供給を遮断することで世界経済を混乱させ、アメリカを揺さぶる作戦に出た。

海峡を実質的な管理下に置いたうえで、次の段階として、海峡の航行を求める一部船舶から通航料、のちに「サービス料」と改称された料金を徴収する「ホルムズ有料化」である。この行為は今後、「イランが海峡を管理した」ことを示す有力な根拠にもなり得る。

イランは通航料徴収を常態化させ、これによって得た資金を戦後復興に充てる目算だ。

「海の憲法」と呼ばれる国連海洋法条約（UNCLOS／1982年採択・署名開放、1994年発効）や、その土台となる慣習国際法では、国際的な航行に使われる海峡について一定の考え方が示されている。

具体的には、公海、あるいはEEZ（排他的経済水域）を含む公海的な水域の一部と、別の公海的水域を結ぶ海峡は、概して「国際海峡」と位置付けられる。

国際海峡では一部の例外を除き、すべての船舶・航空機に、継続的かつ迅速な通過を目的とする「通過通航権」が認められる。沿岸国はこれを妨げてはならず、通過通航を停止させることもできない。

通過通航権には航行だけでなく上空飛行も含まれ、潜水艦についても通常の航行形態での通過が認められると解されている。ただし、船舶・航空機は、沿岸国に対する武力による威嚇・武力行使を慎み、継続的かつ迅速な通過に必要な範囲を超える活動を行ってはならない。

「海洋の自由」を掲げる米国海軍と国際法が衝突するねじれ構造

ホルムズ海峡は、こうした条件に合致する。アメリカをはじめ多くの国は、同海峡を「通過通航権を伴う国際海峡」と見なし、UNCLOS上もその考え方が支持される。

イランは同海峡における通過通航権の適用に否定的な立場を取ってきた。対岸のオマーンはUNCLOS締約国だが、外国軍艦の通航に事前許可・通知を求める立場を示してきたとされ、米国など海洋利用国との間に解釈上の対立がある。

もっとも、米国をはじめ多くの海洋利用国は、国際海峡における通過通航権は慣習国際法として確立しており、UNCLOS非締約国にも及ぶと主張している。すなわち、通過通航権を伴う国際海峡で自由航行を妨げる「通航料徴収」は、慣習国際法違反に当たるという見解だ。

一方、イランはこれを争っている。イランはUNCLOSに署名はしたものの批准しておらず、通過通航権はUNCLOSで新たに明文化された概念であって、非締約国である自国には当然には適用されない、との立場を取ってきた。

ちなみに肝心のアメリカ自身も、UNCLOS本体には署名・批准していない。1982年条約の深海底制度に反対した経緯があり、後に1994年の実施協定には署名したものの、条約本体の締約国ではない。ただし米国は、海洋・航行の自由やUNCLOS以前の国際海峡における権利など、伝統的な海洋利用に関する規定については、慣習国際法として尊重する立場を取っている。

UNCLOS以前の海洋法でも、国際航行に使われる海峡については、通常の領海よりも強い通航権が認められてきた。現在のUNCLOSでも、通過通航制度が適用されない一部の国際海峡では、「停止されない無害通航権」が認められており、沿岸国は無害通航そのものを停止できない。

「無害通航権」は、沿岸国の平和・秩序・安全を害しない限り、外国船舶が他国の領海を継続的かつ迅速に通過できる権利である。現在も領海における基本的な通航制度として有効だが、通常の領海では、沿岸国が安全保障上必要な場合に一定区域で一時停止できる余地がある。

ただし、停止されない無害通航権は、後の通過通航権とは異なり、航空機の上空飛行や、潜水艦が潜航したまま通過することまでは含まないと解される。

沿岸国が国際海峡で通航料を徴収する行為を看過すれば、やがて海峡の支配・占有へと発展する可能性がある。

アメリカは歴史的に「海洋・航行の自由」を標榜し、最強の海軍力で7つの海を制するという世界戦略を描いてきた。特に軍艦の自由航行には神経質で、それを妨げる動きには極めて敏感である。

トランプ氏の「共同徴収」容認発言にホワイトハウスが抱いた危機感

ところが「ホルムズ有料化」を巡り、肝心要のアメリカ大統領であり、米軍最高指揮官でもあるトランプ氏のスタンスがおぼつかない。

実際、国益よりも私利私欲を優先し、得意のディール（取引）によって「ホルムズ有料化」も容認しかねない。そう見られても仕方のない言動を繰り返している。

今年（2026年）11月の米中間選挙まで残り4カ月に迫る中、トランプ氏は早期に戦争を終わらせ、原油価格上昇による物価高騰にも終止符を打ち、アメリカの有権者にアピールしようと必死だ。このところ支持率低下に悩むトランプ氏にとって、それは最優先課題なのだろう。

6月17日（米東部時間）、米国とイランは、和平・戦闘終結に向けた覚書（MoU）に署名した。60日間、つまり今年8月半ばまでの期限付きで、和平協定を巡る駆け引きが展開されている。

だが争点の主軸は、「イランの核兵器開発」よりも、むしろ「ホルムズ有料化」へと移っているように見える。

イランは協議中の60日間に限り、同海峡を無料開放すると強調している。裏を返せば、「60日が過ぎても和平協定がまとまらなければ、料金を徴収し、それでも圧力が足りなければ海峡封鎖に踏み切る」と解すべきだろう。

こうしたイランの“ジャブ”に対し、トランプ氏は早速反応した。4月上旬の米ABCニュースのインタビューで、「『共同事業』も海峡の安全確保の1つとして認識している」「実現すれば素晴らしいものになる」と強調したのである。

「共同事業」とは、米国とイランが共同で通航料を徴収することを意味する。これを聞いたホワイトハウスのスタッフや、ペンタゴン（米国防総省）の軍高官らは、大統領の慣習国際法や国家安全保障戦略に対する理解のなさに、強い危機感を抱いたとしても不思議ではない。

さすがに側近たちが諭したのか、トランプ氏は自身のSNSで「ホルムズ海峡通過のタンカーに通航料を課すとの報道があるが、あってはならない。事実ならすぐに中止すべきだ」と訴え、軌道修正を図った。

米ホワイトハウスで話すトランプ大統領（2026年6月10日、写真：ゲッティ＝共同通信社）

「海峡」ではなく「水域」と言い換えたルビオ氏の周到な外交戦略

トランプ氏の「暴走」に最も心を砕いているのは、ルビオ米国務長官だろう。長い議会経験で培った同氏の外交・安全保障の手腕は評価が高い。法律家でもあり、トランプ政権の国家安全保障問題担当大統領補佐官も兼務している。

4月30日には、米中首脳会談の調整のため、中国の王毅外相と電話協議し、「どんな国家・組織も、ホルムズのような国際水域を通過する船に通航料を請求することは認められない」との認識で一致したという。火消しに必死な姿がうかがえる。

ここで「水域（waterway）」という語を意図的に使っている点は注目に値する。一般的な「海峡（strait）」はUNCLOSで使われる語句であるため、未批准国であるアメリカの国務長官としては、あえて使用を避けたのだろう。

あるいは、中国側に対して「waterway」という言葉をわざわざ用いたのは、中国が領域拡大を目論む台湾海峡や南シナ海を暗に包含する狙いがあったと見るべきかもしれない。

「strait」は、2つの比較的大きな水域を結ぶ狭い海域を指す言葉であり、地形上の意味合いが強い。一方、「waterway」は、船舶が通航する水上交通路を広く指すため、台湾海峡の「海峡」に限らず、南シナ海の航路にも射程を広げやすい。用語の選び方としては、かなり周到だ。

こうしたルビオ氏の苦労が功を奏したのか、5月12日にホワイトハウスで会見に臨んだトランプ氏は、「（ホルムズ海峡には）自由を求める。通航料は望まない。あそこは国際水路であり、通航料を取るべきではない」と述べた。

報道陣の取材に応じるトランプ大統領（2026年5月12日、写真：Pool／ABACA／共同通信イメージズ）

だが、トランプ氏の考えは1カ月ももたず、通航料徴収に再び触手を伸ばす。

6月20日、自身のSNSで「停戦期間中、海峡では60日間、料金は一切発生せず、期間終了後も料金は発生しない」と強調した。ここまではよかった。ところが、その後に“トランプ節”が炸裂した。

「ただし、取引が完了しない場合、アメリカが自国のために（通航料を）課す場合がある。“ガーディアン・エンジェル（守護天使）”として中東諸国に提供したサービスへの対価であり、過去・現在・未来の費用を償還するためだ」

と述べ、通航料徴収の方向にかじを切ったのである。目先の収益機会に目を奪われ、海洋秩序を守るという大原則が軽視されているようにも映る。

ここでもルビオ氏は釈明に動いた。6月24日、訪問先のUAE（アラブ首長国連邦）で、「どんな国も国際水路で通航料や手数料を徴収することは許されない。それが現在の国際法だ」とコメントし、暗にトランプ氏にくぎを刺した。

訪問先のクウェートで記者団の取材に応じるルビオ国務長官（2026年6月24日、写真：ロイター＝共同通信社）

これを踏まえてか、トランプ氏はSNSに「イランは、海峡を航行する船にいかなる料金も請求・徴収しないと伝えてきた」と投稿した。そのうえで、この説明が虚偽であれば、イランとの戦争終結に向けた協議は「即座に打ち切られるだろう」と警告した。

ホルムズ有料化を巡るトランプ氏のスタンスは、発言のたびに揺れ動いている。現時点でも、明確な方針が定まっているとは言い難い。

マラッカ海峡が「第2のホルムズ海峡」に？ 周辺国の思惑と米軍の危機

ホルムズ有料化で最も懸念すべきは、各国が追随する形で、眼前に広がる海の囲い込みや“我田引水”に走る可能性である。

その有力候補として真っ先に想起されるのが、マラッカ・シンガポール海峡である。最小幅は2〜3km。沿岸国であるインドネシア、マレーシア、シンガポールの3カ国は、1970年代初めごろから、海峡の共同管理や通航料徴収の可能性を模索してきた経緯がある。

地図：共同通信社

4月22日、「ホルムズ有料化」に触発されたのか、インドネシアのプルバヤ財務相は、イランを引き合いに、マラッカ・シンガポール海峡でも3カ国が通航料を徴収し、分配すれば相当な収入になると発言した。

これに対し、シンガポールとマレーシアは即座に反発。プルバヤ氏も翌日、発言を撤回した。

マラッカ・シンガポール海峡は、国際海峡の条件に合致する。極東アジアと中東・欧州を結ぶ海上交通の要衝であり、通過通航権が否定され、自由航行が脅かされるような事態になれば、世界経済に与える影響は甚大だ。

米軍にとっても影響は深刻である。現在、沿岸3カ国はいずれも親米国家だ。しかし、仮に海峡が3カ国の管理下に置かれた後、いずれかの国に反米政権が誕生し、米艦の通航を拒むような事態になれば、米軍のインド太平洋戦略は大幅な見直しを迫られる。

アラビア半島の南端に位置し、インド洋と紅海／スエズ運河／地中海を結ぶバベルマンデブ海峡も要注意だ。海峡全体の幅は最狭部で30km前後とされる。同海峡も国際海峡であり、スエズ運河を介してアジアと欧州を結ぶ最短航路の一部を成す。

地図：共同通信社

沿岸国イエメンには、親イラン・反米のシーア派武装組織フーシ派が拠点を構え、これまでも欧米の商船に攻撃を仕掛けてきた。今回のイラン戦争でも、フーシ派はイランに呼応して同海峡の封鎖を示唆し、欧米やイスラエル関連の商船の通航を妨害する行為を繰り返している。

ホルムズ有料化が実現すれば、フーシ派がこれをまねて、「第2のホルムズ」とばかりに通航料徴収を強行する可能性もある。

中国が台湾海峡を「第2のホルムズ海峡」にする日、国際法軽視の行方

さらに、こうした動きに触発された中国が、台湾海峡や南シナ海の“領有”に本腰を入れる展開も警戒すべきだ。

台湾海峡は世界的には国際海峡と見なされている。ただし、最小幅は130〜180km程度ある。UNCLOSが定める「領海12カイリ」を海峡の両岸に設定しても、中央部には少なくとも数十km規模のEEZ（排他的経済水域）に相当する水域が残る。

地図：共同通信社

EEZでは、公海とほぼ同じ航行の自由が認められている。そのため、台湾海峡では通過通航権を持ち出すまでもなく、船舶の航行は自由であり、EEZ上空の飛行も認められる。

だが中国は2022年、台湾海峡を「国際水域ではない」と主張した。EEZにも沿岸国の安全保障上の権利があり、外国船舶や航空機の自由な往来は認められない、との立場を取っている。

実効支配を強める南シナ海でも、中国の論理は同じだ。中国は、一方的に引いた境界線「九段線」の内側にあるサンゴ礁をすべて自国領だと主張し、領海やEEZを設定して、航行の自由を脅かす行為を強めている。

地図：共同通信社

こうした南シナ海の実質的な囲い込みを受け、フィリピンは九段線の違法性を常設仲裁裁判所に提訴した。2016年には「九段線に基づく歴史的権利に法的根拠はない」との判断が示されたが、中国はこれを「無効」とし、「紙くず」と一蹴した。国際法を軽視する姿勢を崩していない。

以上のような国際情勢を踏まえれば、トランプ氏が「ホルムズ有料化」を容認した場合、「アメリカ恐るるに足らず」という誤ったメッセージを各国に送ることになりかねない。

中国が国際法無視の段階をさらに一つ進め、台湾海峡の全面封鎖や、南シナ海での通航の事前報告義務化、通航料の徴収、外国の軍艦・軍用機の往来禁止などに踏み出す可能性も否定できない。

今やイランは、ホルムズ海峡の通航料徴収を、アメリカとの和平協定締結に向けた「一丁目一番地」と位置付けつつある。一方のトランプ氏は、時にそれを「容認」するかのようなそぶりすら見せる。

ルビオ国務長官は「国際法違反」を訴え、トランプ氏の軌道修正に必死だ。だが、そもそもトランプ氏は、今年1月8日の米ニューヨーク・タイムズ紙のインタビューで、1月初頭に実施したベネズエラ攻撃の違法性について問われた際、「私には国際法など不要だ」「私を止められるのは唯一、自身の道徳観、自身の心だ」と述べている。

国際社会はこのまま、国際法を軽んじる「弱肉強食」の世界へと進んでいくのだろうか。

筆者：深川 孝行