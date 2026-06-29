SixTONESと共演で話題の「中森明菜」なぜ今、メディア露出が相次いでいるのか？還暦を迎え本格復帰する背景

中森明菜が6月28日放送『Golden SixTONES』（日本テレビ系、日曜21時）で、日本テレビのバラエティに20年ぶりに出演する。日曜ゴールデンタイムの看板番組に続く高視聴率枠だけに注目度はかなり高い。

2000年代以降テレビ出演はめったになく、毎年11月には紅白出場を期待する声がネットにあふれる「伝説のアイドル」だった彼女。今年は新曲リリースやライブツアーなど歌手活動も活発化し、「あとはテレビだけ」という状況まで来ていた。

もともと80年代には萩本欽一やビートたけしら名物MCに重用されるほどバラエティに全力で挑んでいた一面もある。長年メディア出演を避けてきた彼女が、なぜ今このタイミングでテレビに帰ってきたのか。

前編記事『まさかの20年ぶりバラエティ出演＆旧ジャニーズの現役アイドルと共演…還暦の中森明菜がテレビに帰ってきた理由』より続く。7月1日には新たな楽曲「ごめんと、すきと、」が発売され、現在プロモーションビデオが公開されている。健在の歌唱力を堪能できるYouTube上のURLは⇀https://youtu.be/fRCsBGEpls0?si=KEU1ZAXLRsdUufyx

セルフプロデュースの先駆者

長いブランクがある上に30代以下は知らない人が多いため、あらためて中森明菜の魅力についてふれておこう。彼女が特別な存在になり得たのは、単にレコードが売れて、歌がうまかったからではなく、セルフプロデュースによって唯一無二のキャラクターとなったからだろう。

確かに年間トータルセールス1位を個人最多の4回獲得、20歳で日本レコード大賞を受賞などの実績がトップクラスであることは間違いない。ただ、本人が語っているように、松田聖子、河合奈保子、小泉今日子、堀ちえみらかわいいアイドルばかりの時代に、歌唱力とロートーンなキャラクターで挑むというスタンスは強烈なインパクトを放っていた。

中森明菜を見ていた人々が感じていたのは、アイドルとしての明るさ、元気、かわいらしさだけでなく、影、不安、はかなさという真逆の要素。

しかも自ら衣装、ヘアメイク、振り付けなどに関わり、楽曲のアレンジや演出も踏まえたセルフプロデュースをしたことで、当時の女性アイドルでは珍しく女性層の支持を獲得していった。

1981年にデビューのきっかけとなったオーディション番組『スター誕生！』（日本テレビ系）で山口百恵の「夢先案内人」を歌ったことや、クールな歌唱スタイルもあって2人は並べ称えられることが多い。

どちらも女性層の支持が厚い女性歌手だが、山口百恵は「もう二度と帰ってこない」ことが分かっている一方で中森明菜は現役のままであり、「ずっと現役で歌い続けてほしい」という期待感につながっている。

また、現役ながらその姿をほぼ見かけないこと、還暦の節目を迎えたこと、後輩アイドルの中山美穂や本田美奈子らが亡くなり二度と歌声を聴けなくなったことなども加わって、今回のバラエティを機にコアなファン以外からの待望論が高まっても驚きはない。

ブランクを経た現在でも歌声とパフォーマンスは変わらないのか。あるいは、変わった上でどのように魅了するのか。少なくとも好奇心から「見たい」という人は多そうだ。

若年層の昭和ブームが追い風に

最後に言及しておきたいのは昨今のテレビ業界事情について。これが中森明菜の本格的なメディア復帰を支えそうなムードが漂っている。

民放各局は『ダウンタウンvsZ世代 ヤバイ昭和 あり？なし？』（日本テレビ系）が高視聴率を獲得した2022年夏以降、「昭和」を絡めた企画を連発してきた。若年層に昭和カルチャーのブームが生まれ、長期化していることで今なお「昭和は家族視聴が期待できるコンテンツ」とみなされている。

その中心にあるのが昭和の音楽であり、中森明菜が最も活躍した80年代。昭和・平成・令和のアイドル曲を並べて紹介する企画や、令和のアイドルがカラオケで昭和の名曲を歌う企画など、さまざまな形でフィーチャーされている。それらの番組にはアーカイブ映像が多用されているほか、当時のアイドルも出演しているが、中森明菜ほどのビッグネームはいない。

これまでアーカイブ映像でしか見られなかった中森明菜の歌が聴けるとなれば話題必至だろう。さらに松田聖子は『青い珊瑚礁』『赤いスイートピー』がたびたびカバーされるなどフィーチャーされているが、中森明菜の楽曲は埋もれがちになっている。名曲の数々を踏まえると、それらをセルフカバーして再ブームにつなげるという展開もあり得るだろう。

平成と令和の30年超はグループアイドルが大半を占めているが、昭和はソロアイドルの時代であり、そのトップの中森明菜が存在感を高めたら、30代以下の若年層からどんな反響があるのか興味深い。

中森明菜はホームページのトップに「『次がある』と信じられたから。私はまた、自分の心に火を灯すことができました。4年前に私が見ていた炎と、今、私の中にある炎は、きっと少しだけ色が違います。今の私だから灯せる色がある。どんなに暗い夜が来ても、この火だけは絶やさない。私たちが歩む道の先を、照らし続けるために。"Eternal Flame"」というメッセージをつづっている。

中森明菜の育った西武池袋線清瀬駅の発車メロディは、上りホームに『DESIRE -情熱-』、下りホームに『セカンド・ラブ』を使用している。その選曲には彼女自身も関わり、今なお聖地巡礼のように訪れるファンたちがいるという。

これまで「ファンのために歌いたい」と繰り返してきた中森明菜にとって今年のメディア復帰は『DESIRE -情熱-』（強い願望）であり、『セカンド・ラブ』（2度目の恋）のようなものかもしれない。

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