海外セレブ並みの肌見せ！“もりもり”な紐スイムウェア姿の韓国フィットネスタレント

タレント兼フィットネスコンテンツクリエイターのシム・ウトゥムが、カリフォルニアのビーチから健康美あふれる近況を公開した。

シム・ウトゥムは最近、自身のインスタグラムを更新。

【写真】シム・ウトゥム、紐スイムウェア姿

キャプションには、アメリカ・カリフォルニアのハンティントンビーチ桟橋のタグを添えて、複数枚の写真を投稿した。彼女らしい引き締まったプロポーションと健康的な美しさが詰まった写真が、ファンの視線を釘付けにした。

公開された写真のなかのシム・ウトゥムは、柄物のスイムウェアにバーガンディのキャップ、サングラスを合わせ、ビーチを歩いている。青い空と白い砂浜を背景に、ゆったりとした雰囲気を楽しむ姿が印象的だ。

（写真＝シム・ウトゥムInstagram）

特に、長年のトレーニングで鍛え上げられたたくましい背筋や肩、無駄のないスタイルが目を引いた。後ろ姿からは、フィットネスクリエイターらしい健康美が際立ち、自然な笑顔を浮かべる姿からは、明るくポジティブなエネルギーも感じられた。

投稿を目にしたネットユーザーらは、「さすが運動で作り上げた体」「海外セレブかと思った」「背筋がとんでもない」などの反応を示した。

なお、シム・ウトゥムは普段からピラティスやウェイトトレーニング、ホームトレーニングコンテンツなどを発信し続け、人気を博している。テレビ番組への出演とともに、フィットネスコンテンツクリエイターとして活躍しながら、健康的なライフスタイルを広めている。