◆第１０８回全国高校野球北北海道大会▽２回戦 クラーク９―１岩見沢緑陵＝８回コールド＝（２８日・岩見沢市営）

南北北海道大会の２回戦２０試合が行われた。北大会では、春全道準優勝のクラークが２番手・浅野佑亜（３年）の好救援で岩見沢緑陵に９―１で逆転勝ちした。

９か月ぶりに立つ公式戦マウンドで、クラークの浅野が堂々の投球を見せた。１―１とした４回表、無死一塁で出番が回ってきた。緊張で体は震えていたが、ストライクを取り重圧は消えた。１人目を左飛に抑えると、続く打者は併殺に抑え、無失点で切り抜けた。８回１死までの４イニングで出した走者は、仲間の失策の１人のみ。無安打の完璧な継投に「楽しかったし、良い投球はできたと思う」。流れを引き寄せ、逆転コールド勝ちにつなげた。

現チームになってからの実戦登板は、昨年９月の１イニングのみ。今年３月には右肩を痛め、投球ができるようになったのはチームが全道準優勝となった春季大会後。「試合で２年生が投げていたりして。悔しさはあった」。復帰後、佐々木啓司監督の進言から、投法をサイドから上手に変えた。「直球の威力が上がった」と練習試合で結果を出し、最後の夏の初戦で得た出番をものにした。

春はエース佐々木俊介（３年）が道大会で全４試合に先発。その影響も見られたこの日、佐々木監督が「制球が良いし、ボールに独特の癖がある」と送り込んだ采配に、しっかりと応えた浅野は「投手１人だと夏は苦しくなるから」とうなずいた。小４でバスケットから野球に転身した遅咲きが、クラーク投手陣に厚みを加えた。（砂田 秀人）