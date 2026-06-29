北九州市で起きた女性殺害事件。未解決のまま、29日で25年となりました。



女性の夫がFBSに手記を寄せ、「あの日から一歩も前に進めていない」と苦しい胸の内を明かしました。



この事件は2001年6月29日、北九州市若松区青葉台南で関岡晴美さん(当時34)が胸や背中などを刃物で刺され、殺害されたものです。



事件当日、現場から3キロほど離れたスーパーのATMで、何者かが晴美さんのカードで現金約50万円を引き出していたことが分かっています。





未解決のまま事件から25年となる中、晴美さんの夫がFBSにメールで手記を寄せました。手記の中で晴美さんの夫は「世間にとっては大昔の事件かもしれません。しかし私たち家族にとっては、あの日から一歩も前に進めていない」と苦しい胸の内を明かしました。さらに「犯人がどこかで平然と暮らしているかもしれないと思うと、悔しさと怒りで胸が張り裂けそうになります」と、犯人が逮捕されていないことへの率直な心境をつづっています。その上で「どんなに小さな、記憶の片隅にあるような違和感でも構いません。25年たった今だからこそ、話せることもあるはずです。どうか警察に情報を寄せてもらいたい」と訴えています。