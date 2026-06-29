米大リーグは開幕してから約３か月が経過し、シーズン試合数の約半数を消化した。今季はここまで１４人の日本人選手がメジャーの舞台に立った。ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースは大谷翔平投手（３１）ら日本人トリオの活躍も目覚ましく、ロッキーズ・菅野も日本人トップタイの８勝を挙げ、今季メジャーデビューしたブルージェイズ・岡本、Ｗソックス・村上らルーキーズも存在感を示している。「日本人メジャー中間報告」と題してここまでの日本人メジャーの奮闘ぶりを総ざらいする。

今季から海を渡った“ルーキーズ”が、異国の地で大暴れしている。特に侍スラッガーが、存在感を発揮している。Ｗソックスの村上宗隆がすでに２０発を放てば、ブルージェイズの岡本和真もここまで１９発。ともに１８年に大谷（当時エンゼルス）が記録した日本人１年目の最多本塁打２２本を更新する勢いだ。

最も周囲の期待を上回る活躍を見せているのが、村上だろう。渡米前は三振の多さなどを指摘する声もあったが、足の上げ方を小さくするなど打撃フォームを微修正するなどして快音を連発。５月下旬に負った右太もも裏の肉離れで離脱中だが、７月にも復帰予定。チームにもすっかり溶け込み、３年連続シーズン１００敗以上からア中地区首位に立つＷソックス躍進に貢献している。

岡本も負けていない。昨季ワールドシリーズに進出したブ軍は多くの故障選手を抱えるなど台所事情が苦しい中で、１９本塁打、５３打点はいずれもチームトップの成績。６月の月間打率は３割１分と、メジャーの投手への順応を見せ「自分が成長し続けられるようにしていきたい」とどんな結果になろうとも慢心は見せない姿も頼もしい。

アストロズの今井達也は、右腕の疲労で負傷者リスト（ＩＬ）入りするなど、壁にぶち当たったこともあったが、ここまで５勝３敗、防御率５・３６。１９日には自己最多１１三振を奪うなど、２登板連続の２ケタ奪三振でメジャーの環境にも慣れて少しずつ力を発揮してきている。さらに、東北高から米国の大学を経てドラフト指名を受け、マイナーからはい上がった異例の経歴を持つＷソックス西田陸浮も５月にメジャーデビュー。１２試合の出場で７安打を放ち、打率２割４分１厘をマーク。６月上旬に再びマイナーに降格したが、身長１６８センチでハツラツとプレーする姿は現地でも話題となった。