停滞していた皇族数確保をめぐる議論が国会で動き出すなか、天皇が会見でその議論に言及するという異例の行動が注目を集めている。その真意はどこにあり、皇室の未来はどこへ向かおうとしているのか。長年皇室を研究する明治学院大学名誉教授・原武史氏と、象徴天皇制を専門とする名古屋大学教授・河西秀哉氏が論じ合った。

【写真】明治学院大学名誉教授・原武史氏と名古屋大学教授・河西秀哉氏

令和の時代になって保守派が"反転攻勢"

河西：天皇が皇族数確保をめぐる議論について6月11日の会見で「国民の理解が得られるものになることを望む」と発言したのは、第2案の「旧宮家からの養子案」について、世論調査で約4割が反対する現状に向けられているように思います。それでも強引に「立法府の総意」を取りまとめようとする動きに対する懸念として、国民の理解が得られる範囲で進めてほしいとの意図があるのではないでしょうか。

原：養子案については、2005年、小泉内閣に提出された有識者会議の報告書で「時代に合わない」と一蹴されたものが、平成から令和に代替わりした直後の2021年に突然浮上したという経緯があります。平成の時代は天皇皇后の強い意思があり、保守派や政権側が自由に行動できない空気が醸成されていました。

一方で、今の天皇は憲法に抵触しないよう注意を払っているのか、より抑制的で、あのコロナの時にもメッセージを出しませんでした。機を見た保守派は、養子案を一気に進められる環境が整ったと思ったのでしょう。

河西：戦没者慰霊の旅や被災地訪問など国民に寄り添うことに重きを置く「平成流」のスタイルに、保守派の一部は批判的でした。しかしながら、上皇がビデオメッセージで直接国民に退位を訴えかけ、それを受けた世論が理解を示したことで、平成流に異を唱える保守派は完全に負けたと言えます。

ところが令和に代替わりをし、保守派は"反転攻勢"の機会を得た。平成の時代に敗北した「養子案」を再び持ち出して劣勢を巻き返すという構図になっています。

原：平成の時代に旧宮家からの養子案がまともに検討の俎上に載らなかったのは、上皇自身に強い思いがあったからとされます。保守派にとっては、平成から令和への代替わりこそ、まさに好機到来を意味したのでしょう。

河西：おっしゃる通りです。今の皇族の方々は平成以降に公務を担い、そうした思いを理解していますが、民間人だった人がいきなり引き継げるかというと難しい。

原：2016年の「おことば【※注】」で述べたように、平成の天皇は、血筋を最優先するのではなく、むしろ活動に重きを置いてきました。人々の傍らに立ち、思いを聞くことが象徴の務めであると考えていた。その務めを令和の皇室も引き継いでいる。今、政府が進めていることは、こうした平成以来の動きとも逆行しています。

【※注／2016年8月8日、当時の天皇（現上皇）が国民に向けて発した「おことば」。天皇の象徴的行為として日本各地へ旅し、国民に対する理解を深めることが大切であると述べ、自身の加齢に伴い、そうした職務が困難となりつつあることについての懸念を示した】

河西：皇室と旧宮家の繋がりについて「菊栄親睦会で親戚付き合いを続けている」と言う人がいますが、実際には集まりの頻度が減り、関係は希薄化しています。

政府案は15歳以上の未婚男子を対象にするとしていますが、当事者となり得る旧宮家の人たちの戸惑いは大きいと思います。

原：当事者が自発的に名乗り出るよう、保守派が政治的な工作を仕掛ける可能性も否定できません。彼らは、国会の全体会議では議題としなかった今後の皇位継承についても、養子案に強い期待を寄せています。

森英介・衆院議長が6月8日の全体会議の後の会見で「養子に男子が生まれれば継承権を持つ」と口にしたように、養子案を男系男子による皇位継承に繋げたいとの思惑が背景にあるのではないでしょうか。

愛子さまの活動に感じる「強い意志」

河西：一方で世論調査では7割から8割が女性天皇を容認している。その根底には、「首相が女性なのになぜ女性天皇はだめなのか」という疑問を持つ人が増えていることがあると思います。女性が天皇になれない今の皇室制度は男尊女卑の象徴のように見えるのかもしれません。

世界的に見ても、王室を持つ国の多くは王位継承資格を「長子優先」へと移行しています。日本だけが皇位継承を男性に限定する状況に、疑問を抱く人は増えています。

原：そうした単純な疑問に、男系男子絶対派は納得のいく説明ができません。たとえ万世一系のイデオロギーを持ち出しても、男性でなければならない理由が国民に理解されるとは思えません。

河西：皇族数確保をめぐる第1案「女性皇族が結婚後も身分を保持する」が"愛子天皇"に繋がると思っている人がいますが、実際には女性皇族の配偶者や子供の身分をどうするか決まっておらず、そうなると、現状では結婚することも難しくなってしまう。

ただ、日頃の活動を見ると、愛子内親王が天皇皇后と3人で公務に臨む姿から、両親を支えるために皇族として残る意識は強いように感じられます。

オランダ訪問中のスピーチでも天皇から愛子内親王の話が出てくるなど家族の結びつきは非常に強固なことが分かります。平成流とは異なり、娘も含めた親子3人で活動するのが令和のスタイルであり、愛子内親王もその一部として歩んでいく覚悟を持っているのではないでしょうか。

秋篠宮が「お気持ち」を表明したらどうなるか

原：しかし今後、現行制度のもとで悠仁親王が即位すれば、明治や昭和初期のように、天皇をカリスマ的シンボルに戻そうとする動きが出てくる可能性があります。11月3日を「明治の日」にしようとする動きも、昭和初期に定められた「明治節」を復活させる意図が込められているように見えます。

河西：保守派には、悠仁親王にマッチョな天皇として振る舞ってほしいという期待があるかもしれません。それは極端な話、お飾りとしてそこにいて、権威づけをしてくれればいい、という考えです。

その悠仁親王に男子が生まれなかった場合、養子に入った旧宮家の男系男子に皇統が移る可能性があります。

その場合、平成と令和の皇室が重んじてきた国民に寄り添うという象徴天皇のスタイルが受け継がれない懸念がありますが、「平成流」に批判的な保守派は、むしろ都合がいいと考えているのかもしれません。

原：歴史を振り返ると、天皇家とは遠い血筋から即位した人物のほうが、かえって強烈な君主意識や皇統への執着を持つケースがあります。閑院宮家（かんいんのみやけ）という傍流から即位した江戸時代後期の光格天皇は、天皇や朝廷の権威を再建する方向へ大きく舵を切り、明治維新への道も準備しました。

旧宮家から養子が入り、遠い家系からの即位があった場合もまた、過去の権威的なスタイルへの回帰を試みる可能性が否定できません。

河西：光格天皇は実父の閑院宮典仁親王の地位が低いことに不満を抱き、幕府に「上皇の尊号を与えよ」と要求して政治的摩擦を生じさせました。旧宮家からの養子の子供に皇位継承権が与えられる可能性が残る今回の案も、光格天皇の時と同じようなことが起こる可能性もあります。皇室典範改正案の制度設計においては、慎重な検討が求められます。

原：また、愛子内親王の人気の高まりに反比例するかのように、秋篠宮家はバッシングを受け続けています。秋篠宮が、「自分たちの意思も聞かずに話を進めるな」と怒り、2016年に退位の「お気持ち」を表明した平成の天皇のように皇籍離脱の「お気持ち」を表明したらどうなるか。

いわば内部から皇室の存続が難しくなります。かつて三笠宮寛仁親王がそうした希望を表明しましたが、秋篠宮は皇嗣ですから立場が全然違います。

河西：私も同感です。秋篠宮は以前から記者会見で「生身の人間である」と述べています。それを何年も無視する形で国会の議論が進められているわけですから、我慢の限界を超えて「もうやっていられるか」となる可能性はあります。

原：一方で、今回の改正案が成立することで、即位できない愛子内親王に対する国民の声がますます高まり、悲劇のヒロインとなる可能性もあります。そうなれば、国民の分断がさらに進み、天皇が国民統合の象徴ではなくなってしまう。ものすごく不幸な法律案と言えます。

【プロフィール】

原武史（はら・たけし）／1962年、東京都生まれ。明治学院大学名誉教授、放送大学客員教授。著書に『日本政治思想史』（新潮選書）、『象徴天皇の実像「昭和天皇拝謁記」を読む』（岩波新書）など。

河西秀哉（かわにし・ひでや）／1977年、愛知県生まれ。名古屋大学大学院人文学研究科教授。著書に『皇室とメディア「権威」と「消費」をめぐる一五〇年史』（新潮選書）、『昭和天皇拝謁記 初代宮内庁長官田島道治の記録』（共編、岩波書店）など。

※週刊ポスト2026年7月10日号