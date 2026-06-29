北海道江別市の公園で2024年10月、大学生のXさん（当時20）が男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪に問われた川村葉音被告（21）に対し、札幌地裁の高杉昌希裁判長は6月25日、有期刑の上限となる懲役30年を言い渡した。

【最新写真】高校時代の川村葉音被告と八木原亜麻被告の卒アル写真。亡くなったXさんの卒アル写真や、卒業文集で綴られた直筆なども

検察側は無期懲役を求刑したが、裁判長は判決公判で「川村被告が本件を主導したともいえない」「犯情は極めて悪質ながら、無期懲役とはいえない」と述べ、あくまで関与は限定的だったと判断した。【前後編の前編】

そんな川村被告の弁護側が、公判を通じ情状として主張したひとつが、高校時代の"いじめ被害"だった。

「弁護人からの被告人質問で川村被告は、理由はわからないがいじめに遭っていたと話している。本人によれば『キモい』『空気読め』などの悪口を言われたり、階段から突き落とされたこともあったといいます。

被告はこの経験から周囲に合わせたり、誘いを断れなくなったりしたとも述べている」（大手紙事件担当記者）

この"いじめ被害"について取材班は、川村被告と高校時代をともに過ごした同級生2人から重要な証言を得た。

「いじめはなかったはずです」

川村被告と高校1年生から3年生まで同じクラスだったというAさんは、弁護側の主張に首を傾げる。

「いじめはなかったはずです。被害妄想なのか、『あいつが私の悪口を言っている』みたいな感じで勝手に怒って、それでみんなが離れていくような感じ。いじめられているというより、相手にされていなかった、と表現するのが正確かも」

同級生が川村被告から離れていったのは、川村被告を"嫌いだったから"ではないという。高校1年生のときに同じクラスだった同級生のBさんも、"いじめ"という言葉に首を振った。

「いじめは全く見ていないです。いじめ……どこをどう見ていじめだったのか、うちらもわからないんです。友達はいましたよ。いつも2〜3人は周りにいた。勝手にクラスの輪から離れていったって感じです。別に誰も嫌ってないのに。

裁判のニュースとかでいじめられていたって見ました。親にもこのことを話したら『そんなことなかったのにね。嘘だってバレたらどうするんだろう』と言っていました」

むしろ、川村被告のほうから同級生を遠ざける言動があったという。Bさんは入学早々、こんな光景を目にした。

「教室で『あいつマジ死ねよ！』みたいなことを大きい声で言っていたことがあって。入学して最初は、誰と仲良くなるかわからないからみんな一緒にいるじゃないですか。でもその一件があって彼女からちょっとずつ離れていった。

その後も大きい声で怒鳴ることが何度かありました。特定の人を指すのではなくて、『調子乗んなよ』みたいに、わざとみんなに聞こえるようにキレる感じ。近寄りたくないと思われても仕方ないですよ」

川村被告は中学時代、バスケットボール部に所属する、おとなしい性格の女子だったという。変化が訪れたのは、高校入学後だった。

「おだっていました。おだつは、『調子に乗っている』という方言です。中学では静かだったけど、高校になってから、化粧とかして目立とうとしていた感じ」（Aさん）

いわゆる"高校デビュー"だ。その変わりようは学校生活にも如実に現れた。

「クラスで大声を上げたり、反抗的な態度で授業中、先生に『うるせー！』ってキレていたこともありました。中学のときはそんなこといっさいなかったのに…」（同前）

しかし、こうした言動は周りから「虚勢を張っているだけ」と見られていたようだった。

「本当は気が弱かったんです。高3のとき、高1の不良っぽい子の悪口を言って、怒ったその子に呼び出されたんですけど、彼女は怖がって行かなかったんです」（同前）

高校時代から川村被告が垣間見せていた"虚栄心"。この性格はのちに、Xさんを死に至らしめた集団暴行にもつながることに。後編ではさらに、川村被告が抱えていた承認欲求や"立場へのこだわり"について、同級生らが証言する。

（後編につづく）

「NEWSポストセブン」では、情報・タレコミを募集しています。情報提供フォームまたは、下記の「公式X」のDMまで情報をお寄せください。

・情報提供フォーム：https://www.news-postseven.com/information

XのDMは@news_postsevenまでお送りください！