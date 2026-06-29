人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が29日までに自身のインスタグラムを更新。白ベアトップ＆黒パンツ姿でレディース風“股広げポーズ”を披露した。

「今日も一日お疲れさまでした」とつづり、さらしのように白のベアトップを着こなし“股広げポーズ”でレディース風にキメているショットをアップ。

ハッシュタグで「レースクイーン」「レースアンバサダー」「ラウンドガール」「モデル」「グラビア」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「ちょっとやんちゃなレディースのような雰囲気、綺麗で大胆でかっこいい」「ステキっす」「めっちゃ綺麗 スタイルめっちゃいい」「ヨッ姐さん」「強めかこちゃん」「股を広げすぎ。素敵な女性だから閉じなさいね」「カコさん、いつも最強」「かっけー！」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。

好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。