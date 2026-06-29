ウクライナ軍の無人機部隊を率いるロバート・ブロブディ司令官が読売新聞通信員の取材に応じ、同部隊の無人機攻撃により露軍に甚大な人的損害を与え、６か月連続で露軍の死傷者数が補充数を上回っていると明らかにした。

ウクライナ軍は前線やロシア領内への攻撃に無人機を効果的に活用し、戦況を好転させつつある。

ブロブディ氏は、「敵の人的損失の『３分の１』は無人機部隊の功績によるものだ」と述べ、毎月１万人以上を死傷させていると主張した。米政策研究機関「戦争研究所」などによると、露軍の死傷者数は毎月３万５０００人に上る。一方で、新兵の数は月２万７０００人程度とされ、ブロブディ氏は「６か月連続で補充を上回る損耗を与えている」と説明した。

戦車や装甲車両が不足する露軍は人海戦術に依存しており、無人機攻撃の格好の標的になっているという。ブロブディ氏は「兵力を消耗させ、露軍の規模を縮小させることに重点を置いている」と強調した。

２０２２年の侵略開始当初、ウクライナ軍は中国製の無人機を使用していたが、現在では国産化を成し遂げた。製造部品の中国依存も低減させ、ブロブディ氏は「いつどこでも攻撃できるだけの十分な供給体制が整っている」と強調する。航続距離の向上にも成功し、ロシア領内への長距離攻撃が可能となっている。

ブロブディ氏が露領内の優先的な攻撃目標に挙げるのが、石油関連施設、軍需工場、防空システムの三つだ。戦費や兵器の調達を困難にすることが狙いで、これら施設への攻撃を可能にするために防空システムを破壊するという考えだ。「プーチン（露大統領）から戦争資金を奪い、戦争を続けられなくすることが重要だ」と訴える。

ブロブディ氏によると、今年１〜５月には露の石油関連施設１８か所を標的にし、半数近くを稼働停止に追い込んだという。６月に入ってからも、モスクワ周辺の製油所や通信施設などを立て続けに攻撃している。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２５日、侵略終結に向けてロシアに圧力をかけるため、今後４０日間にわたり露領内への攻撃を強化する方針を打ち出した。