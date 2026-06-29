◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽２回戦 小樽双葉２２―０小樽未来創造＝５回コールド＝（２８日・エムデジ桜ケ丘）

南北北海道大会の２回戦２０試合が行われた。南大会では、小樽双葉が２２―０の５回コールドで小樽未来創造に大勝。プロ注目の最速１４８キロ右腕・近藤琉唯斗（３年）が４回１安打無失点と好投した。

南北海道を代表する豪腕の夏が始まった。４回２死。小樽双葉・近藤が投じた最後の６２球目。「きょう一番よかった」と振り返る直球で７つ目の三振を奪い、マウンドを降りた。許した安打は１。「３０点」と自己評価は低かったが、無失点で先発の役割を果たした。

ＮＰＢ６球団のスカウトが視線を送る中、今夏初めてのマウンドへ。１回先頭打者に四球を与えたが、２者連続でバントミスを誘い、無失点の立ち上がり。２回以降は自チームの攻撃時間が長く調整が難しい状況となったが、最速１４６キロをマークした直球を軸に組み立て、落ち着いた投球で二塁すら踏ませなかった。

春は、小樽地区３回戦で倶知安に１―３で惜敗。先発した近藤は６回で９三振を奪うも少ない好機をものにされて２失点を喫した。直球を捉えられる場面も多く、長谷川倫樹監督（４３）からの助言でスリークオーター気味だった腕の位置を上手投げに変更。上から叩く意識で投げることで回転数が上がり、体の開きも抑えられるようになったという。

札幌豊平東シニアに所属していた中学時代は無名で、高校入学後に才能が開花した。自宅のある恵庭から小樽まで毎日片道約１時間半かけて通う中でも、サプリメントを摂取するなどして食トレにも力を入れ、１８４センチ、８３キロのたくましい体に成長。プロ注目右腕となって高校ラストシーズンを迎えた。

卒業後のプロ入りを目指すが、まずは春夏通じて初の甲子園出場が第一の目標だ。背番号１は「まだまだ伸びしろがある」。小樽地区外の高校と初対戦となる第２ステージで実力を示し、チームが目指す「マンマミーアでブラボーな夏」にしてみせる。

（島山 知房）