【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝金川誉】

北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦「ブラジル―日本」（２９日、日本時間３０日午前２時）に向け、日本代表・森保一監督がヒューストン競技場で前日会見に出席した。ブラジルのメディアからの質問が飛ぶと「ボンジーア（こんにちは）」とあいさつを交わす一幕もあった。

日本代表は、昨年１０月の親善試合で初めてブラジルに勝利（３〇２）。その勝利については「歴史がひとつ、動いたかなと思います。その勝利によって、Ｗ杯でブラジルと戦う厳しさはさらに増したかなと思いまず。ブラジルチームは、前回の対戦で負けたことに、悔しさは残っていると思います。明日は非常にモチベーション高く、我々に勝つ、ということで戦いは厳しくなると思います。ただこれまで勝率０％だったところが、我々にも勝つチャンスはある、ということは前回わかったこと。厳しい戦いになると思いますが、勝利をつかみとるために全力で挑みたい」と話した。

強敵であることは間違いない。ただ「本気のブラジルと戦えることが、我々にとって未来への大きな財産になる」と森保監督。日本は昨年１０月に東京で行われた親善試合で、Ｗ杯優勝最多５回を誇るブラジルに通算１４戦目で歴史的初勝利。Ｗ杯での対戦は、２００６年ドイツ大会で１―４で敗れて以来、２０年ぶりとなる。