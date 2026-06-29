ネタ番組のレギュラー放送が難しい時代に…特番で復活『クセスゴ!』総合演出が語る使命「お笑いの持つ力を伝えていく」
●『有吉の壁』の成功で次々にネタ番組誕生も…
約1年半ぶりに特番として復活するフジテレビ系バラエティ番組『千鳥のクセスゴ!』(7月4日21:00〜)。2020年のコロナ禍真っ只中に誕生し、人気芸人たちが披露する“クセがスゴいネタ”を、スタジオの千鳥が独自のコメントで味付けしていくフォーマットで支持を集めてきた。
しかし、25年3月にレギュラー放送が終了。テレビのお笑い賞レースや単発特番は増えているものの、レギュラーのお笑いネタ番組は減少の一途をたどっている。そこで、『クセスゴ!』総合演出の名城ラリータ氏(フジクリエイティブコーポレーション)に、レギュラーでネタ番組を続けることの難しさ、そしてそれでもネタ番組を守り続ける理由を聞いた――。
『千鳥のクセスゴ!』総合演出の名城ラリータ氏
○コロナ禍でスタートすると瞬く間にレギュラー化
『クセスゴ!』が生まれたのは、コロナ禍で通常のネタ番組の収録が難しかった時期。観客を入れて芸人のネタを見せることができない中、スタジオで撮影したネタをVTR化し、それを千鳥が見るという形が作られた。
観客がいない分、熱量が下がるリスクもあったが、名城氏は「千鳥さんはお二人とも独特のフレーズや言葉を持っているので、何気ないネタ、表情、コメントを全て拾い上げて、笑いに昇華してもらえる」と考えたという。
2020年5月に第1弾が放送され、3カ月をまたずして8月には第2弾を放送。その2カ月後には早くもレギュラー化となった。
『クセスゴ!』が産声を上げたこの時期は、各局でもお笑い番組・ネタ番組が次々に生まれた。背景にあったのは、20年3月末にあったビデオリサーチの視聴率調査の大幅リニューアル。調査世帯を大幅に拡充することに伴い、コア層(13〜49歳など)を重点指標に設定し、若い層に好まれる番組としてお笑い・ネタ番組に白羽の矢が立ったのだ。
20年4月にスタートした『有吉の壁』(日本テレビ)の成功もあり、『賞金奪い合いネタバトル ソウドリ〜SOUDORI〜』『ザ・ベストワン』(TBS)、『お笑い実力刃』(テレビ朝日)など、次々に芸人がネタを披露するレギュラー番組が編成されていった。
しかし、タイムテーブルから徐々に姿を消していき、名城氏が携わった『有田P おもてなす』(NHK)は22年3月、『クセスゴ!』は25年3月で終了し、今年3月には『ネタパレ』(フジテレビ)が深夜の月1レギュラーに移行した。
特番でネタを見守る(上段左から)屋敷裕政、長浜広奈、佐藤景瑚 (下段左から)深川麻衣、大悟、ノブ、のん (C)フジテレビ
○スマホでいつでもネタが見られる時代
ネタ番組をレギュラーで長く続けるということは、難しいのか。そんな問いを名城氏にぶつけると、「レギュラーでも特番でも、ネタ番組で長く続いた例はあまりないと思うんです。あれだけヒットした『爆笑レッドカーペット』(フジテレビ)でも2年くらいでしたから」と、その傾向を語る。
理由として挙げるのは、週をまたいで視聴者の興味を引っ張り続ける構造の難しさ。ドラマのように「第1週から第2週、第2週から第3週」とストーリーを積み重ねるのとは違い、ネタ番組では芸人が作るネタそのものが主軸になる。
「クリフハンガー的なワクワクするストーリーを、週またぎで作っていくことがまず難しかったりします。キャラクターが生まれて、爆発していくという例もありますが、それはやっぱりコント番組のほうが強いですから」
もう一つの理由として挙げるのは、視聴環境の変化。今や多くの芸人たちが自分たちのYouTubeやTikTokでネタを発信する時代になり、視聴者が「あの人のネタを見たい」と思った時、テレビ放送を待つよりスマートフォンを開くほうが当然早い。
だからこそテレビのネタ番組は、そこでしか成立しないオリジナリティが必要になる。『クセスゴ!』でその鍵を握るのが、MCの千鳥だ。
●千鳥の「解釈」が笑いのアクセルに
(C)フジテレビ
千鳥はスタッフが気づかなかったポイントまで拾い、芸人への愛情表現にも見える形で笑いに変えていく。こうしてネタ番組でありながら、ネタ中に千鳥がワイプでコメントし、それをテロップにする異例のスタイルが採られた。
この象徴として挙げるのが、狩野英孝の“クセスゴシンガー”EIKOの歌ネタ。単体で見ると、友達がカラオケでふざけて歌っているような感覚だが、ここに千鳥のコメントが加わることで、視聴者の受け取り方が変わる。
番組における千鳥のコメントを、名城氏は「解釈」と表現。前述の通り、独特のフレーズや言葉でネタの“見方”を提示することで、「アクセルを踏むように圧倒的にスピードが出て、一気にパーンと面白くなるんです」と、その構造を解説した。
EIKO(狩野英孝) (C)フジテレビ
○「フジテレビだけじゃなくて、全局で取り組むべき」
改めて、ネタ番組をレギュラーで続けることについて「結構大変なこと」と率直に語る名城氏。出演者の数や制作体制を考えても、ネタ番組には予算も必要になる。今回、『クセスゴ!』は特番として復活を果たすが、今後の展開はすぐにレギュラーとして戻すというより、定期特番やイベントなど外の活動を含めた展開を見据えている。
その一方で、「なくしちゃいけないもの」と、ネタ番組そのものの意義を強調。『M-1グランプリ』など賞レースが長い時間をかけてメガヒットコンテンツになっていったように、ネタ番組にも歴史を積み重ねることで生まれる価値がある。
「映像が持つ力、お笑いが持つ力みたいなものを伝えていくのが僕らの仕事なので、定期的にやっていくことは、フジテレビだけじゃなくて、全局で取り組むべきだと思います」
コロナ禍に、観客もいない中で始まった『クセスゴ!』は、千鳥のコメントと芸人の“クセ”を掛け合わせることで独自のネタ番組へと成長した。レギュラーとして続ける難しさを知った上で、名城氏はこの番組を次の時代につなげることを「宿題」だと捉えている。
「今、テレビが元気ないとか予算がないとか言われますが、その中でどういうふうに工夫してネタ番組を作っていくのかは、僕らの使命だと思っています」
●名城ラリータ1976年生まれ、沖縄県出身。日本大学芸術学部卒業後、00年にフジクリエイティブコーポレーション入社。フジテレビのバラエティ制作センターに配属され、『笑っていいとも!』『SMAP×SMAP』『ココリコミラクルタイプ』『もしもツアーズ』『全国一斉!日本人テスト』『オモクリ監督』『千鳥のクセスゴ!』(フジテレビ)、『有田P おもてなす』(NHK)、『冗談騎士』(BSフジ)などを担当。現在は『全力!脱力タイムズ』（フジテレビ）、『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』(ABEMA)などを手がける。
約1年半ぶりに特番として復活するフジテレビ系バラエティ番組『千鳥のクセスゴ!』(7月4日21:00〜)。2020年のコロナ禍真っ只中に誕生し、人気芸人たちが披露する“クセがスゴいネタ”を、スタジオの千鳥が独自のコメントで味付けしていくフォーマットで支持を集めてきた。
しかし、25年3月にレギュラー放送が終了。テレビのお笑い賞レースや単発特番は増えているものの、レギュラーのお笑いネタ番組は減少の一途をたどっている。そこで、『クセスゴ!』総合演出の名城ラリータ氏(フジクリエイティブコーポレーション)に、レギュラーでネタ番組を続けることの難しさ、そしてそれでもネタ番組を守り続ける理由を聞いた――。
○コロナ禍でスタートすると瞬く間にレギュラー化
『クセスゴ!』が生まれたのは、コロナ禍で通常のネタ番組の収録が難しかった時期。観客を入れて芸人のネタを見せることができない中、スタジオで撮影したネタをVTR化し、それを千鳥が見るという形が作られた。
観客がいない分、熱量が下がるリスクもあったが、名城氏は「千鳥さんはお二人とも独特のフレーズや言葉を持っているので、何気ないネタ、表情、コメントを全て拾い上げて、笑いに昇華してもらえる」と考えたという。
2020年5月に第1弾が放送され、3カ月をまたずして8月には第2弾を放送。その2カ月後には早くもレギュラー化となった。
『クセスゴ!』が産声を上げたこの時期は、各局でもお笑い番組・ネタ番組が次々に生まれた。背景にあったのは、20年3月末にあったビデオリサーチの視聴率調査の大幅リニューアル。調査世帯を大幅に拡充することに伴い、コア層(13〜49歳など)を重点指標に設定し、若い層に好まれる番組としてお笑い・ネタ番組に白羽の矢が立ったのだ。
20年4月にスタートした『有吉の壁』(日本テレビ)の成功もあり、『賞金奪い合いネタバトル ソウドリ〜SOUDORI〜』『ザ・ベストワン』(TBS)、『お笑い実力刃』(テレビ朝日)など、次々に芸人がネタを披露するレギュラー番組が編成されていった。
しかし、タイムテーブルから徐々に姿を消していき、名城氏が携わった『有田P おもてなす』(NHK)は22年3月、『クセスゴ!』は25年3月で終了し、今年3月には『ネタパレ』(フジテレビ)が深夜の月1レギュラーに移行した。
特番でネタを見守る(上段左から)屋敷裕政、長浜広奈、佐藤景瑚 (下段左から)深川麻衣、大悟、ノブ、のん (C)フジテレビ
○スマホでいつでもネタが見られる時代
ネタ番組をレギュラーで長く続けるということは、難しいのか。そんな問いを名城氏にぶつけると、「レギュラーでも特番でも、ネタ番組で長く続いた例はあまりないと思うんです。あれだけヒットした『爆笑レッドカーペット』(フジテレビ)でも2年くらいでしたから」と、その傾向を語る。
理由として挙げるのは、週をまたいで視聴者の興味を引っ張り続ける構造の難しさ。ドラマのように「第1週から第2週、第2週から第3週」とストーリーを積み重ねるのとは違い、ネタ番組では芸人が作るネタそのものが主軸になる。
「クリフハンガー的なワクワクするストーリーを、週またぎで作っていくことがまず難しかったりします。キャラクターが生まれて、爆発していくという例もありますが、それはやっぱりコント番組のほうが強いですから」
もう一つの理由として挙げるのは、視聴環境の変化。今や多くの芸人たちが自分たちのYouTubeやTikTokでネタを発信する時代になり、視聴者が「あの人のネタを見たい」と思った時、テレビ放送を待つよりスマートフォンを開くほうが当然早い。
だからこそテレビのネタ番組は、そこでしか成立しないオリジナリティが必要になる。『クセスゴ!』でその鍵を握るのが、MCの千鳥だ。
●千鳥の「解釈」が笑いのアクセルに
(C)フジテレビ
千鳥はスタッフが気づかなかったポイントまで拾い、芸人への愛情表現にも見える形で笑いに変えていく。こうしてネタ番組でありながら、ネタ中に千鳥がワイプでコメントし、それをテロップにする異例のスタイルが採られた。
この象徴として挙げるのが、狩野英孝の“クセスゴシンガー”EIKOの歌ネタ。単体で見ると、友達がカラオケでふざけて歌っているような感覚だが、ここに千鳥のコメントが加わることで、視聴者の受け取り方が変わる。
番組における千鳥のコメントを、名城氏は「解釈」と表現。前述の通り、独特のフレーズや言葉でネタの“見方”を提示することで、「アクセルを踏むように圧倒的にスピードが出て、一気にパーンと面白くなるんです」と、その構造を解説した。
EIKO(狩野英孝) (C)フジテレビ
○「フジテレビだけじゃなくて、全局で取り組むべき」
改めて、ネタ番組をレギュラーで続けることについて「結構大変なこと」と率直に語る名城氏。出演者の数や制作体制を考えても、ネタ番組には予算も必要になる。今回、『クセスゴ!』は特番として復活を果たすが、今後の展開はすぐにレギュラーとして戻すというより、定期特番やイベントなど外の活動を含めた展開を見据えている。
その一方で、「なくしちゃいけないもの」と、ネタ番組そのものの意義を強調。『M-1グランプリ』など賞レースが長い時間をかけてメガヒットコンテンツになっていったように、ネタ番組にも歴史を積み重ねることで生まれる価値がある。
「映像が持つ力、お笑いが持つ力みたいなものを伝えていくのが僕らの仕事なので、定期的にやっていくことは、フジテレビだけじゃなくて、全局で取り組むべきだと思います」
コロナ禍に、観客もいない中で始まった『クセスゴ!』は、千鳥のコメントと芸人の“クセ”を掛け合わせることで独自のネタ番組へと成長した。レギュラーとして続ける難しさを知った上で、名城氏はこの番組を次の時代につなげることを「宿題」だと捉えている。
「今、テレビが元気ないとか予算がないとか言われますが、その中でどういうふうに工夫してネタ番組を作っていくのかは、僕らの使命だと思っています」
●名城ラリータ1976年生まれ、沖縄県出身。日本大学芸術学部卒業後、00年にフジクリエイティブコーポレーション入社。フジテレビのバラエティ制作センターに配属され、『笑っていいとも!』『SMAP×SMAP』『ココリコミラクルタイプ』『もしもツアーズ』『全国一斉!日本人テスト』『オモクリ監督』『千鳥のクセスゴ!』(フジテレビ)、『有田P おもてなす』(NHK)、『冗談騎士』(BSフジ)などを担当。現在は『全力!脱力タイムズ』（フジテレビ）、『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』(ABEMA)などを手がける。