なんのなの丸さん（旧名nano）は、かつて有料のファンクラブを通じてバストの自撮りを販売した収益で生活し、さらにクラウドファンディングで600万円ほどを集めた経験もある元インフルエンサーだ。

【エッセイ漫画を読む】『7年間、おっぱいの自撮りで暮らしていた話』

しかし、一見華やかな活動の裏にはさまざまな苦労もあったようだ。なぜ自撮りの活動から引退したのか？ そして、現在はエッセイ漫画『7年間、おっぱいの自撮りで暮らしていた話』をSNS上で連載する彼女の新たな夢とは？【全3回の第3回。第1回から読む】（なんのさんのX：@nanoppai_jp）

──写すのはバストだけとはいえ、体型管理には気を使っていたんでしょうか？

「それなりに注意していました。ただ、やはり収入面で不安定なのと、活動について相談できる相手がおらず、どんどんメンタルが落ちていった結果、過食みたいになっちゃって……」

──「活動について相談できる相手がいない」というのは、パイオニアゆえの苦悩ですね。

「今だと自撮りで収入を得る活動は珍しくないんですが、当時は私以外ほぼゼロだったんじゃないかな。コスプレイヤーさんは一見近いようですが、彼女たちはあくまで被写体で、撮影を行うのはカメラマンさんなんですよね。一方、私は企画も撮影もSNSの運用も全て自分で担当していました。

私がビジネス的に上手くいったことで、似たような活動を始める方も出てきたんですが、カメラマンとタッグを組んで分業するスタイルでした。やっぱり『全部ひとりで回す』というのは、なかなか無理があったのかもしれません」

──自撮りの活動を辞めた理由を教えてください。

「いずれエッセイ漫画で詳しく描くつもりですが、一言で説明すると、『もう生活できるほどの収入にはならないと判断した』ってことですね。メンタル的にも大変なのに、収入そのものは右肩下がりで……。

2024年に活動をいったんお休みして、家賃を下げた部屋に引っ越して撮影制作環境を整えたりしつつ、自分の今後についても模索した結果、翌2025年に正式に引退することにしました。今は会社員をしつつ、SNSを通じて漫画やイラストを発表しています」

──この7年間で、"自分を被写体にした写真を有料ファンクラブで販売する"という活動はすっかり当たり前のものになりました。時代の変化も収益減に関係していそうな……。

「ジャンル全体をそこまでチェックしているわけではないのですが、私がファンクラブを開設したプラットフォームもどんどん過激な写真が主流になっていきました。

もちろん見る人によって感想はさまざまだと思いますが、あくまで私個人としては、ひとつの創作、ひとつの表現として活動を行ってきたので、"安くて過激"が求められる風潮に戸惑う部分もあって……。

それこそ『全部脱げ』みたいなリクエストに応えたほうがお金にはなるんでしょうけどね。自分のやりたいことと求められることのギャップが広がっていったのも、自撮りを辞めた理由のひとつです」

──当時の経験をテーマにエッセイ漫画を執筆しているのはなぜですか？

「子供の頃から漫画を描いていたものの、才能がなくてその道は諦めたんですが、この特殊な経験を作品にしたら面白いんじゃないかと考えたからです。ただひとつ理解してほしいのは、『7年間、おっぱいの自撮りで暮らしていた話』は、決して性を売り物にすることを是とした漫画ではありません。

顔出しナシといえど、私自身、活動の中ですごく心が削られる場面も多くて、男女の性についてなど、いろいろ考えさせられました。だからこそ読んでくれた方にとって何か感じるものがある作品になっていたら嬉しいですね」

──今の目標を教えてください。

「もともと制作の現場にいたこともあって、映像作品に関わることへの憧れが強くあります。『7年間、おっぱいの自撮りで暮らしていた話』の連載を続け、読んでくださる方が増えていくうちに、いずれ映像化のチャンスなどもあったらいいなぁと想像しています！」

実体験をもとにしたエッセイ漫画『7年間、おっぱいの自撮りで暮らしていた話』で再び自分の可能性を試そうとするなんのさん。新たな夢に向かって歩き出している。

（了。第1回から読む）

◇取材・文／原田イチボ（HEW）