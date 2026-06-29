女優・黒木華が主演するフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（カンテレ制作、月曜・後１０時）が２９日、最終話の放送を迎える。選挙や政治という難しいテーマと格闘してきた黒木がコメントを寄せた。

放送開始以来、新感覚の“選挙エンターテインメント”を届けてきた本作。黒木は、政治家の不正を密告する告発文から全てを失った与党幹事長の娘で秘書・星野茉莉役。野呂演じる政治素人のスナックママ・月岡あかりをスカウトして、都知事選に挑む。

放送を前に、黒木は「皆さんから『おもしろい』『毎週泣いてる』と、たくさん声をかけていただきます。私たちが生活する中で実際に直面する問題を取り上げているので、どこか同じ気持ちになって見てもらえているのだと思います。私自身も『本当にいいセリフだな』と思いながら撮影していましたが、（脚本の）蛭田（直美）さんの強くて優しい言葉がテレビの向こうにも伝わっていると思うと、とてもうれしいです」と万感の思いを述べた。

選挙をテーマにした異色の連続ドラマとして、多くのメッセージを社会に投げかけてきた。「最終話は、すべての伏線を回収していきます。必ず希望を見せてくれる物語になっていると思います。あかりや（松下洸平演じる）流星の最終演説をしっかり見届けていただいて、私たちがそれぞれ迎える結末を楽しみにしていてください」と呼びかけた。