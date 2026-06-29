米大リーグは開幕してから約３か月が経過し、シーズン試合数の約半数を消化した。今季はここまで１４人の日本人選手がメジャーの舞台に立った。ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースは大谷翔平投手（３１）ら日本人トリオの活躍も目覚ましく、ロッキーズ・菅野も日本人トップタイの８勝を挙げ、今季メジャーデビューしたブルージェイズ・岡本、Ｗソックス・村上らルーキーズも存在感を示している。「日本人メジャー中間報告」と題してここまでの日本人メジャーの奮闘ぶりを総ざらいする。

ナ・リーグのチームで史上初となるワールドシリーズ３連覇を狙うドジャース。今季も日本人トリオがチームをけん引している。両リーグ１番乗りで５０勝に到達し、両リーグ最多の５３勝を挙げ、過去２年は届かなかった１００勝に迫るペースで西地区首位を独走中だ。

ド軍移籍３年目にして初めて開幕から二刀流でフル回転している大谷翔平。２年連続で５０発を超えた本塁打こそここまで１７本とペースは控えめだが、打率２割９分６厘、ＯＰＳ・９５４はチームトップだ。

「打」以上に圧巻なのが「投」だ。規定投球回にはわずかに届かないが、ここまで８勝２敗、防御率１・５８。日本人投手では誰も獲得したことのないサイ・ヤング賞争いを堂々と繰り広げている。二刀流出場とあって、考慮すべきは体調面。ド軍も投手専念の試合を設けるなどしているが、２児の父にもなった大谷も「一番やるべきことはシーズン通して健康でしっかりポストシーズンの時期に入ったときに、全員がプレーできる状態であること」と口にし、故障なくシーズンを完走することを何より優先している。

大谷に負けじと大車輪の活躍を見せるのが、山本由伸だ。エースとしてここまで８勝５敗、防御率２・６７。今月６日のエンゼルス戦、１３日のＷソックス戦では試合をまたいで４５者連続アウトを奪うなど、米３年目でまた一段階レベルが上がった。「全体的にすごくよくなっていると思う」と手応えを口にしている。

佐々木朗希も少しずつ調子を取り戻してきた。序盤は制球に苦しんで先発ローテ落ち危機にも直面したが、修正を重ねてきた。１４登板で３勝５敗、防御率４・８８ながら、直球は１００マイル（約１６１キロ）以上を計測し、本人が課題としてきた球速も戻ってきた。先発ローテはスネル、グラスノーという２本の柱が故障で離脱中。日本人トリオを中心にしたローテで、３連覇へ向かっている。

〇…カブスの鈴木誠也も渡米１年目から５年連続２ケタアーチを記録。３月のＷＢＣで右膝を痛めた影響で開幕を負傷者リスト入りして迎え、６月中旬にも同箇所を痛めてから状態を見ながら出場を続けている。今永昇太は５月１３日（日本時間１４日）のブレーブス戦から７戦連続勝ちなし、その間４敗と苦しんだが、今月２４日（同２５日）のメッツ戦で５勝目を挙げた。ここまでの２０被本塁打はリーグワースト２位タイで、“一発病”の克服が再躍進のカギとなりそうだ。