馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はヨカヨカが勝った２０２１年の北九州記念を取り上げる。熊本産馬が初のＪＲＡ重賞制覇。その馬名からも人気が高かった牝馬だ。

レース直前から土砂降りになった空模様が運命を変えた。外枠に入ったヨカヨカと幸は好位から終始、傷みが少ない外を選択。最後の直線は内ラチ沿いでモズスーパーフレアが粘り込みをはかる中、かなり離れた外めから徐々に加速した。幸の左ステッキに応えるように、残り１５０メートルでもうひと伸び。「本当に最後は無我夢中でした」。熊本の星が同じ九州の小倉で待望のゴールへ飛び込んだ。

これが熊本産馬によるＪＲＡ重賞初タイトル。今は競走馬のほとんどは北海道で生産され、九州産は約１％以下というほど希少な存在だ。そんな中でもデビューから無傷の３連勝を飾り、暮れの阪神ＪＦでも５着と好走。いつしか九州産の星と呼ばれていた根性娘は、ついに歴史を動かす勝利まで運んできた。

幸にとっても忘れられない勝利だ。ヨカヨカを管理するのは、９４年のデビュー時に師事した谷八郎・元調教師の息子になる谷潔調教師。しかも、昨年亡くなった八郎元調教師の一周忌が、先週の栗東で“決起集会”のような形となって催されたばかりだった。「初めて潔先生の馬でＪＲＡ重賞を勝てました。師匠も力を貸してくれたと思います」。普段はクールな男の言葉に熱がこもる。谷調教師も目に涙を浮かべながら、「こういうこともあるんですね…。感無量という言葉しかない」と言葉を絞り出した。

強い決意が生きた。幸が５１キロで騎乗するのは２０１９年９月以来となる約２年ぶり。それ以前は２００７年まで遡る。「土曜の夜の食事を少し我慢したぐらいで、思ったより大丈夫でした」と笑うが、晴れていれば強烈な暑さに襲われる真夏。「昨日からの（曇り空の）天候も良かったです」と本音もこぼれる。「人馬」に天候が味方した勝利。コロナ禍から徐々にファンが戻ってきた場内からも歓声が飛んだ。

「最終的にはスプリンターズＳになるかな」。そう大きな舞台を見据えたトレーナーだが、翌９月に左第１指節種子骨骨折（左前脚）を発症して競走能力を喪失。現役を引退し、この一戦がラストランになった。ただ、昨春には初子となるヨカオウがデビューし、４戦目で初勝利。母とは違う中長距離を舞台に現役生活を続けている。