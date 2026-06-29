【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝岡島 智哉】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦「ブラジル―日本」（２９日、日本時間３０日午前２時）に向け、ブラジル代表のアンチェロッティ監督とＤＦマルキーニョス（パリＳＧ）が前日会見に出席した。

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ブラジル代表のキャプテン・ＤＦマルキーニョスは、森保ジャパンの印象について「日本チームのことはリスペクトしています。前回のＷ杯でも、有力視されていたチーム（ドイツ、スペイン）が敗れたのを見ていました」と言及した。

パリＳＧの日本ツアーでも来日したこともあり、日本への愛着もあるというキャプテンは「日本チームのことは非常に評価しています。我々よりも、自信を持ってＷ杯を迎えているのでは。我々は難しい状況でＷ杯に入りましたから」と語りつつ、「我々の方が優れたチームであることを証明したい」と勝利には自信を示した。

ブラジルは１次リーグＣ組を２勝１分けで１位突破。Ｆ組２位の日本との決勝トーナメント１回戦での対戦が決まった。Ｗ杯での両国の対戦は０６年ドイツＷ杯１次リーグ第３戦以来となり、ブラジルは中４日、日本は中３日の状況で行われる。