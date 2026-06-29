【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝岡島 智哉】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦「ブラジル―日本」（２９日、日本時間３０日午前２時）に向け、ブラジル代表のアンチェロッティ監督とＤＦマルキーニョス（パリＳＧ）が前日会見に出席した。

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アンチェロッティ監督は「負けたら終わりだ。精神的に強く戦う」と日本戦に向けて意気込みを語った。

イタリア出身で、同国初の外国人監督となった指揮官は、１次リーグ第３戦で途中出場し、今大会初のピッチに立ったＦＷネイマールについて「彼はよくやっているよ。回復している」と語り「（日本戦起用は）流れ次第だ」と語り、先発には起用せず、途中出場とすることを示唆した。ネイマールは過去の日本戦で５試合に出場し、９得点を奪っている。

ブラジルは１次リーグＣ組を２勝１分けで１位突破。Ｆ組２位の日本との決勝トーナメント１回戦での対戦が決まった。Ｗ杯での両国の対戦は０６年ドイツＷ杯１次リーグ第３戦以来となり、ブラジルは中４日、日本は中３日の状況で行われる。

◆カルロ・アンチェロッティ １９５９年６月１０日、イタリア出身。６７歳。現役時代はローマやＡＣミランでプレーし、指導者転身後はユベントス、ＡＣミラン、チェルシー、バイエルン、パリＳＧなどを指揮。英仏伊独西の５大リーグ制覇を成し遂げた唯一の監督。２４〜２５年季限りでＲマドリードを退団し、同年５月に初の外国人監督としてブラジル代表監督就任。