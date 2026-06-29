6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』の第3話にて、過去にAIから「（婚活市場で）35歳は売れ残り」と宣告され衝撃を受けたという34歳の美人女優・カナコが、男性メンバー4人から一斉にデート指名を受けるという“爆モテ”無双状態となり、スタジオを大きく沸かせた。

【映像】白い腕がまぶしい…ノースリーブ姿の美人女優

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真鍵勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

過去に元カレの借金や浮気現場に遭遇した不遇な遍歴を持ち、結婚への意思は「1000%」と意気込みで旅に参加したカナコ。この日、彼女がプランニングしたデートの集合場所に最初に現れたのは、前夜も2ショットで過ごしたジム店舗マネージャーでモデルのショウヤだった。アンミカ一推しのショウヤの登場に、スタジオからは「貫いたー！」「ショウヤ最高！」と歓声が上がった。

しかし、ドラマはここからだった。続いてジム経営者のコウスケ、さらに歯科医師のレオが次々と登場。極めつけには、追加メンバーとして旅に電撃合流したばかりで、番組のシーズン2にも出演していた会社経営者のリュウスケまでもがカナコの元へやってきた。

女性陣の中で最多、一気に4人のハイスペック男性に囲まれたカナコは「なんだこれ、どうすればいいんだ」と大混乱。リュウスケから「じゃあ姫、真ん中にどうぞ」とエスコートされ男性４人を引き連れた無双状態は、スタジオ陣をざわつかせるほどのもの。圧倒的な“女王様状態”でのデートスタートとなった。

その後行われた個別の2ショットタイムでは、4人それぞれがカナコへ猛烈にアピール。中でもコウスケは「初日からすごく心地よかった」と伝え、カナコのやや天然ボケの一面にフォーカスし、「だからあの心地よさが生まれていたんだと思う。その空気って、天性で持っているもの」とアプローチした。さらに、カナコの理想とする「仕事に対して情熱ある人がタイプ」には、コウスケから「めちゃめちゃ俺じゃん！」とボケを入れつつ真っ直ぐに立候補。カナコも「波長が合って、ちょっとグサッときました。嬉しいな」と笑顔で好印象だったことを語った。

スタジオでは、4人の男性から一斉にアプローチを受けるカナコのモテっぷりに驚きの声が連発。アンミカはショウヤのブレない行動に対して「言動の動が大事ですよね。言葉よりも行動の方が気持ちを表す」と絶賛し、若槻千夏は個別トークの手応えから「これコウスケじゃない？このデートの中で一番良かった」と今後の展開を予想していた。