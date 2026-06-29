『銀河の一票』最終回、都知事選の結末＆“告発の手紙”の真相明らかに【あらすじ】
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第11話が、きょう29日に放送される。
【場面カット】選挙カーから笑顔で手をふるあかり
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
“最終章・前編”ともいえる、先週放送の第10話で、「茉莉ちゃんには知る権利がある」「茉莉ちゃんにとっても爆弾だから」と、流星（松下洸平）から“告発の手紙”に関する調査報告書を手渡された茉莉。Xでは、「りゅうちゃんはどんな爆弾もってるの…」「逆に茉莉サイドに爆弾になるのか 罠っぽい」「どういう結末になるのか、想像がつかない」と、いまだ明かされていない真相に注目する声が上がった。
■最終話（第11話） あらすじ
「茉莉ちゃんには知る権利がある」「茉莉ちゃんにとっても、爆弾だから」と、流星から呼び出された茉莉（黒木華）は、“告発の手紙”に関する調査報告書を見せられる。同じ頃、五十嵐（岩谷健司）は鷹臣（坂東彌十郎）の政策秘書・雫石（山口馬木也）に会い、「答え合わせがしたい」と自ら突き止めた５年前のある重大な事実をぶつけていた。
それは、転落死した医大の学部長と鷹臣との間で秘密裏に交わされた、ある“約束”。これが明るみに出れば、民政党幹事長である鷹臣への信頼が失墜するだけでなく、鷹臣の娘で秘書を務めていた茉莉も、非難の目にさらされてしまう。
茉莉はある覚悟を胸に、ようやく正体が判明した“告発の手紙”の送り主に会いに行く。一方、流星のもとには差出人不明の新たな手紙が…。
ついに迎えた選挙戦最終日。最後の演説に立つあかりと流星、そして、その真摯（しんし）な訴えに耳を傾ける茉莉。それぞれがたどり着いた決断とは？50日間に及んだ都知事選の結末は、果たして。
【場面カット】選挙カーから笑顔で手をふるあかり
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
■最終話（第11話） あらすじ
「茉莉ちゃんには知る権利がある」「茉莉ちゃんにとっても、爆弾だから」と、流星から呼び出された茉莉（黒木華）は、“告発の手紙”に関する調査報告書を見せられる。同じ頃、五十嵐（岩谷健司）は鷹臣（坂東彌十郎）の政策秘書・雫石（山口馬木也）に会い、「答え合わせがしたい」と自ら突き止めた５年前のある重大な事実をぶつけていた。
それは、転落死した医大の学部長と鷹臣との間で秘密裏に交わされた、ある“約束”。これが明るみに出れば、民政党幹事長である鷹臣への信頼が失墜するだけでなく、鷹臣の娘で秘書を務めていた茉莉も、非難の目にさらされてしまう。
茉莉はある覚悟を胸に、ようやく正体が判明した“告発の手紙”の送り主に会いに行く。一方、流星のもとには差出人不明の新たな手紙が…。
ついに迎えた選挙戦最終日。最後の演説に立つあかりと流星、そして、その真摯（しんし）な訴えに耳を傾ける茉莉。それぞれがたどり着いた決断とは？50日間に及んだ都知事選の結末は、果たして。