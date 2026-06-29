◇サッカーＷ杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表（FIFAランク17位）は29日（日本時間30日）に、米テキサス州ヒューストンでブラジル（同5位）との決勝トーナメント1回戦に臨む。28日（同29日）には試合会場で公式会見が行われ、ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督（67）が出席。日本代表GK鈴木彩艶（23＝パルマ）を名指しで絶賛する場面があった。

アンチェロッティ監督は日本戦を見据え「精神的に強くなくてはいけない。決勝トーナメントはいろいろなことが起こる。負けたら終わりですから。明日の準備はできている」と語った。そして「明日は日本戦に向けた完璧なスタメンを考えている」とも明かした。

また、海外メディアから「あなたのチームに日本の選手を入れるとしたら？」と、どの選手に注目しているかを問われると、「私は日本の選手には注目しているが、パルマでプレーしている彼です」と、GK鈴木彩艶に言及。イタリア出身で現役時代にはパルマでプレーしていた指揮官は「日本の選手でフォローしている選手がいます。パルマの鈴木彩艶です。私もパルマ出身です。彼は非常によくやっている」と、鈴木の印象を口にした。

日本の対ブラジル戦成績は過去14戦で1勝2分け11敗。昨年10月の国際親善試合で0―2から3点を奪って逆転し、歴史的初勝利を挙げた。