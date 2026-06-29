MATCH 73 ラウンド32



2026年6月29日 4:00キックオフ（会場：ロサンゼルススタジアム）



南アフリカ 0-1 カナダ



17日間にも及んだグループステージが終わりを迎え、ついに負ければ即終了となるノックアウトステージの戦いが始まる。そんな一発勝負の幕開けとなったのが、ともに初の決勝トーナメントとなった南アフリカ代表と開催国カナダ代表の一戦だ。



グループリーグ最終戦で韓国代表との接戦を制し、1勝1分1敗の勝ち点4。南アフリカはグループAを逆転で2位通過した。対するカナダも、同じ成績でグループBを2位通過。数的不利のカタールを相手に、6-0の大勝を収めることもあった。ホームの大声援を背に、ノックアウトステージでも躍進を狙う。





カナダボールでキックオフされた試合は、負けられない戦いということもあり、堅い入りになるかと思われたが、立ち上がりから目まぐるしく攻守が入れ替わる。南アフリカはロングボールから、カナダはサイド攻撃からキッカケを作ろうとするが、お互いの守備陣がゴール前で粘り強さをみせて最後のところはやらせない。時計の針が進むにつれて試合は落ち着きを取り戻し、カナダがやや優位に進めるが、なかなか攻めきれない。ただ、前半終了間際にようやく決定機が訪れた。44分、左CKを得たカナダは中央へインスイングのクロスを入れると、モイーズ・ボンビトが頭で合わせる。しかし、これは南アフリカの選手たちがゴールライン際で身体を張って阻止。さらに、タジョン・ブキャナンがこぼれ球を押し込もうとしたが、これもGKに阻まれて均衡を破ることはできなかった。後半に入ってもお互いに攻め手を欠き、なかなかシュートに持ち込めない。南アフリカが徐々に良いリズムを作ろうとする中で、後半最初のチャンスを作ったのはカナダだった。65分、カウンターから途中出場のニコ・シグルがドリブルで敵陣へボールを運び、タニ・オルワセイへスルーパス。オルワセイは相手に身体をぶつけられながらもなんとかシュートに持ち込んだが、GKがセーブ。ジョナサン・デイビッドがこぼれ球を狙うが、これも相手DFが一足先に外へかき出した。その後、カナダが積極的に交代カードを使い、より攻勢に出る。75分にはアルフォンソ・デイビスもケガからの復帰を果たし、会場もさらなる盛り上がりを見せた。そして78分、そんなA・デイビスのカットインから最後はJ・デイビッドがゴールを狙うが、角度のないところからのシュートだったため、ネットを揺らすことはできない。終盤にかけて南アフリカもカウンターから敵陣内へ攻め込むが、最後のところでアイデアが足らず、カナダ守備陣の牙城を崩すには至らない。このままスコアレスで90分間を終えると思われたが、後半ATについに試合が動いた。92分、南アフリカのクリアボールをPA手前で拾ったステファン・ユースタキオが右足一閃。抑えのきいたシュートを左サイドネットに叩き込み、カナダがようやく均衡を破ってみせた。試合はこのまま終了し、開催国カナダが1-0で南アフリカを撃破。カナダサッカーの新たな歴史を切り開くとともに、ベスト16一番乗りを決めた。［スコア］南アフリカ 0-1 カナダ［得点者］カナダ90+2分 ステファン・ユースタキオ［ポゼッション］南アフリカ：50%カナダ：42%中立：8%［シュート数］南アフリカ：6本カナダ：12本［枠内シュート］南アフリカ：1本カナダ：7本［イエローカード］カナダネイサン・サリバニコ・シグル［レッドカード］なし南アフリカフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ウーゴ・ブロースGKロンウェン・ウィリアムズ（マメロディ・サンダウンズ）DFクリソ・ムダウ（マメロディ・サンダウンズ）イメ・オコン（ハノーファー）ムベケゼリ・ムボカジ（シカゴ・ファイアー）オーブリー・モディバ（マメロディ・サンダウンズ）MFテボホ・モコエナ（マメロディ・サンダウンズ）スフェフェロ・シトレ（トンデラ）タペロ・マセコ（AELリマソール）レレボヒレ・モフォケング（オーランド・パイレーツ）オスウィン・アポリス（オーランド・パイレーツ）FWエビデンス・マクゴパ（オーランド・パイレーツ）交代出場HT レレボヒレ・モフォケング→タレンテ・ムバサ（オーランド・パイレーツ）86分 エビデンス・マクゴパ→イクラーム・レイナーズ（マメロディ・サンダウンズ）86分 タペロ・マセコ→ツェパング・モレミ（オーランド・パイレーツ）カナダフォーメーション：［4-4-2］監督：ジェシー・マーシュGKマキシム・クレポー（オーランド・シティ）DFアリスター・ジョンストン（セルティック）モイーズ・ボンビト（ニース）デレク・コーネリアス（マルセイユ）リッチー・ラリア（トロントFC）MFタジョン・ブキャナン（ビジャレアル）ネイサン・サリバ（アンデルレヒト）ステファン・ユースタキオ（ポルト）リアム・ミラー（ハル・シティ）FWジョナサン・デイビッド（ユヴェントス）タニ・オルワセイ（ビジャレアル）交代出場59分 モイーズ・ボンビト→リュック・デ・フーゲロールズ（フラム）59分 ネイサン・サリバ→ニコ・シグル（ハイドゥク・スプリト）70分 リアム・ミラー→ジェイコブ・シャッフェルバーグ（ロサンゼルスFC）70分 タニ・オルワセイ→プロミス・デイビッド（ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ）75分 タジョン・ブキャナン→アルフォンソ・デイビス（バイエルン・ミュンヘン）