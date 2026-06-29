［W杯マッチ73］A・デイビスもついにピッチへ！ 開催国カナダ、後半ATの劇的弾で初の16強進出
MATCH 73 ラウンド32
2026年6月29日 4:00キックオフ（会場：ロサンゼルススタジアム）
南アフリカ 0-1 カナダ
17日間にも及んだグループステージが終わりを迎え、ついに負ければ即終了となるノックアウトステージの戦いが始まる。そんな一発勝負の幕開けとなったのが、ともに初の決勝トーナメントとなった南アフリカ代表と開催国カナダ代表の一戦だ。
グループリーグ最終戦で韓国代表との接戦を制し、1勝1分1敗の勝ち点4。南アフリカはグループAを逆転で2位通過した。対するカナダも、同じ成績でグループBを2位通過。数的不利のカタールを相手に、6-0の大勝を収めることもあった。ホームの大声援を背に、ノックアウトステージでも躍進を狙う。
時計の針が進むにつれて試合は落ち着きを取り戻し、カナダがやや優位に進めるが、なかなか攻めきれない。ただ、前半終了間際にようやく決定機が訪れた。44分、左CKを得たカナダは中央へインスイングのクロスを入れると、モイーズ・ボンビトが頭で合わせる。しかし、これは南アフリカの選手たちがゴールライン際で身体を張って阻止。さらに、タジョン・ブキャナンがこぼれ球を押し込もうとしたが、これもGKに阻まれて均衡を破ることはできなかった。
後半に入ってもお互いに攻め手を欠き、なかなかシュートに持ち込めない。南アフリカが徐々に良いリズムを作ろうとする中で、後半最初のチャンスを作ったのはカナダだった。65分、カウンターから途中出場のニコ・シグルがドリブルで敵陣へボールを運び、タニ・オルワセイへスルーパス。オルワセイは相手に身体をぶつけられながらもなんとかシュートに持ち込んだが、GKがセーブ。ジョナサン・デイビッドがこぼれ球を狙うが、これも相手DFが一足先に外へかき出した。
その後、カナダが積極的に交代カードを使い、より攻勢に出る。75分にはアルフォンソ・デイビスもケガからの復帰を果たし、会場もさらなる盛り上がりを見せた。そして78分、そんなA・デイビスのカットインから最後はJ・デイビッドがゴールを狙うが、角度のないところからのシュートだったため、ネットを揺らすことはできない。
終盤にかけて南アフリカもカウンターから敵陣内へ攻め込むが、最後のところでアイデアが足らず、カナダ守備陣の牙城を崩すには至らない。このままスコアレスで90分間を終えると思われたが、後半ATについに試合が動いた。92分、南アフリカのクリアボールをPA手前で拾ったステファン・ユースタキオが右足一閃。抑えのきいたシュートを左サイドネットに叩き込み、カナダがようやく均衡を破ってみせた。
試合はこのまま終了し、開催国カナダが1-0で南アフリカを撃破。カナダサッカーの新たな歴史を切り開くとともに、ベスト16一番乗りを決めた。
［スコア］
南アフリカ 0-1 カナダ
［得点者］
カナダ
90+2分 ステファン・ユースタキオ
［ポゼッション］
南アフリカ：50%
カナダ：42%
中立：8%
［シュート数］
南アフリカ：6本
カナダ：12本
［枠内シュート］
南アフリカ：1本
カナダ：7本
［イエローカード］
カナダ
ネイサン・サリバ
ニコ・シグル
［レッドカード］
なし
南アフリカ
フォーメーション：［4-2-3-1］
監督：ウーゴ・ブロース
GK
ロンウェン・ウィリアムズ（マメロディ・サンダウンズ）
DF
クリソ・ムダウ（マメロディ・サンダウンズ）
イメ・オコン（ハノーファー）
ムベケゼリ・ムボカジ（シカゴ・ファイアー）
オーブリー・モディバ（マメロディ・サンダウンズ）
MF
テボホ・モコエナ（マメロディ・サンダウンズ）
スフェフェロ・シトレ（トンデラ）
タペロ・マセコ（AELリマソール）
レレボヒレ・モフォケング（オーランド・パイレーツ）
オスウィン・アポリス（オーランド・パイレーツ）
FW
エビデンス・マクゴパ（オーランド・パイレーツ）
交代出場
HT レレボヒレ・モフォケング→タレンテ・ムバサ（オーランド・パイレーツ）
86分 エビデンス・マクゴパ→イクラーム・レイナーズ（マメロディ・サンダウンズ）
86分 タペロ・マセコ→ツェパング・モレミ（オーランド・パイレーツ）
カナダ
フォーメーション：［4-4-2］
監督：ジェシー・マーシュ
GK
マキシム・クレポー（オーランド・シティ）
DF
アリスター・ジョンストン（セルティック）
モイーズ・ボンビト（ニース）
デレク・コーネリアス（マルセイユ）
リッチー・ラリア（トロントFC）
MF
タジョン・ブキャナン（ビジャレアル）
ネイサン・サリバ（アンデルレヒト）
ステファン・ユースタキオ（ポルト）
リアム・ミラー（ハル・シティ）
FW
ジョナサン・デイビッド（ユヴェントス）
タニ・オルワセイ（ビジャレアル）
交代出場
59分 モイーズ・ボンビト→リュック・デ・フーゲロールズ（フラム）
59分 ネイサン・サリバ→ニコ・シグル（ハイドゥク・スプリト）
70分 リアム・ミラー→ジェイコブ・シャッフェルバーグ（ロサンゼルスFC）
70分 タニ・オルワセイ→プロミス・デイビッド（ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ）
75分 タジョン・ブキャナン→アルフォンソ・デイビス（バイエルン・ミュンヘン）
後半AT、ついに均衡破れる！！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 28, 2026
エウスタキオのゴールでカナダがラウンド16進出に大きく前進
#FIFAワールドカップ ラウンド32
南アフリカ×カナダ
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